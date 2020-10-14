Берегите сердце смолоду!

С 2011 года ежегодно 29 сентября при поддержке ЮНЕСКО, ВОЗ, Федерации сердца и других международных организаций, отмечается Всемирный день сердца. Наша республика также не остается в стороне.

Так, со 2 по 8 октября в ГАУ РС(Я) «Республиканская клиническая больница №3» прошла неделя, посвященная Всемирному дню сердца. В рамках недели, через электронное приложение «Облачная поликлиника» были организованы онлайн консультации кардиолога для пациентов с сердечно- сосудистыми заболеваниями. Кроме того, клинические фармакологи Центра персонализированной медицины «РКБ №3» проконсультировали специалистов антикоагулянтных кабинетов Усть-Майской, Мирнинской, Нерюнгринской, Нюрбинской, Мегино- Кангаласской ЦРБ через автоматизированную станцию контроля МНО по подбору индивидуальной дозы варфарина пациентам.

К сожалению, статистика показывает, что в настоящее время сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной смерти в мире: ежегодно они уносят более 17 миллионов человеческих жизней.

Как отметила врач-кардиолог ГАУ РС(Я) «РКБ 3» Анна ЧЕРКАШИНА, о мероприятиях по изменению образа жизни много говорят, пишут в СМИ, но редко их выполняют. В ходе беседы, она привела два примера из своей практики, свидетельствующие о крайней важности соблюдения мер по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Первый пациент, мужчина 52 лет, год назад обратился к врачу по поводу повышения артериального давления. Ему были даны рекомендации, но, к сожалению, мужчина не стал их выполнять, посчитав, что вполне обойдется без постоянного контроля уровня АД, приема гипотензивных препаратов. Режим питания, отдыха он также не стал соблюдать, продолжал курить. И уже через полгода он поступил в стационар с острым инфарктом миокарда. Второй пациент, мужчина 48 лет жаловался на высокое артериальное давление, избыточный вес. Для него врачом также были разработаны рекомендации. Далее, за нескольких месяцев ему удалось нормализовать массу тела, отказаться от вредных привычек, он стал заниматься спортом, кататься на велосипеде, ходить пешком. В результате своевременно предпринятых действий, у мужчины улучшилось самочувствие, у него нормализовались показатели АД и уровня холестерина. Сейчас он продолжает вести здоровый образ жизни. Эти два примера действительно подтверждают актуальность профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Как считает врач кардиолог, никогда не поздно изменить свой образ жизни, рацион питания, увеличить физическую активность. Анна Павловна утверждает, что после возникновения признаков ишемической болезни сердца, факторы риска способствуют прогрессированию развития заболевания, поэтому одним из этапов лечения является коррекция и устранение этих факторов. Она рекомендует полностью отказаться от курения, в том числе пассивного и злоупотребления алкоголем. Согласно исследованиям, вредная привычка увеличивает риск сердечно –сосудистых заболеваний почти в 2 в раза, повышает уровень «плохого» холестерина в крови, является одной из основных причин развития атеросклероза, артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца и инсульта. Алкоголь увеличивает липкость тромбоцитов в крови, в результате чего она становится слишком густой и с трудом проходит через сосуды. Кроме того, по мнению кардиолога, в любом возрасте нужно контролировать свой вес. У людей с избыточным весом или с ожирением в 2–3 раза чаще возникают сердечно-сосудистые заболевания и протекают они с большей вероятностью осложнений. Избыточная масса тела является дополнительной нагрузкой на организм, в том числе и на сердце, постепенно накапливаясь в организме, жир может откладываться и на стенках артерий. Важный шаг в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний – правильное питание и ограничение употребления соли. Умеренное употребление мяса (особенно красного), достаточное количество рыбы (минимум — 300 г в неделю), употребление овощей и фруктов, отказ или ограничение жирного, жареного, копченого — это простые и эффективные меры не только позволят контролировать вес, но и значительно снизят риск сердечно-сосудистых заболеваний. Наряду с этим, важно постоянно следить за уровнем артериального давления, холестерина и сахара в крови. При увеличении холестерина в крови более, чем 5,2 ммоль/л, он способен откладываться на стенках сосудов. В результате со временем формируется атеросклеротическая бляшка, которая постепенно увеличиваясь в размерах, сужает просвет кровеносного сосуда. Особенно опасным подобное образование становится в тех случаях, когда поражаются те сосуды, которые снабжают кровью само сердце. В результате развивается ишемическая болезнь, а иногда и инфаркт. Кардиолог настоятельно советует увеличить физическую активность, так как малоподвижный образ жизни повышает риск ССЗ в 2 раза. Хорошими видами нагрузки считаются плавание, быстрая ходьба, езда на велосипеде, бег трусцой, ходьба на лыжах и т.п. Такие виды спорта усиливают кровообращение, что улучшает доставку кислорода и питательных веществ, а также процесс вывода продуктов распада. Даже ежедневные простые физические упражнения на свежем воздухе в течение 20-30 минут понижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 30%.

И еще, один из самых важных навыков в поддержании хорошего самочувствия, по утверждению кардиолога, это — контроль уровня стресса. По ее словам, хроническое недосыпание, а также постоянное психологическое напряжение ослабляют иммунитет, выматывают человека и являются причиной возникновения аритмии и нарушения сердечной деятельности в целом. Длительные стрессовые состояния вызывают выработку организмом адреналина, из-за которого повышается густота крови, что повышает риск развития тромбообразования. Здоровый сон и философское отношение к жизни, напротив, помогают избежать сердечно — сосудистых заболеваний.

В заключение беседы, Анна Павловна напомнила, что по данным Всемирной федерации сердца, 80% случаев преждевременной смерти от инфарктов и инсультов можно предотвратить, если держать под контролем основные факторы риска развития этих заболеваний.