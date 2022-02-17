Айсен Николаев выразил восхищение студотрядам Якутии!

Глава Якутии через соцсети выразил восхищение якутскому региональному отделению студотрядов и пожелал удачного сезона!

Сегодня в нашей стране отмечается день Российских студенческих отрядов.

В Якутии первые студенческие отряды появились в далеком 1967 году. А это значит, что в этом году Якутскому региональному отделению студотрядов @rso.ykt исполняется 55 лет!👍🏻

Каждый раз, встречаясь с ними, я искренне восхищаюсь их трудолюбием, стремлением помочь людям и сделать мир вокруг лучше. С неподдельным энтузиазмом каждый год они берутся за любое дело — будь то благоустройство сел, работа в детских лагерях или тяжелый труд на стройках. Благодаря особому духу и славной истории, Якутское региональное отделение студотрядов признается одним из лучших в стране!

Ударного труда и удачного сезона!