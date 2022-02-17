Общество
Айсен Николаев выразил восхищение студотрядам Якутии!
Глава Якутии через соцсети выразил восхищение якутскому региональному отделению студотрядов и пожелал удачного сезона!
Сегодня в нашей стране отмечается день Российских студенческих отрядов.
В Якутии первые студенческие отряды появились в далеком 1967 году. А это значит, что в этом году Якутскому региональному отделению студотрядов @rso.ykt исполняется 55 лет!👍🏻
Каждый раз, встречаясь с ними, я искренне восхищаюсь их трудолюбием, стремлением помочь людям и сделать мир вокруг лучше. С неподдельным энтузиазмом каждый год они берутся за любое дело — будь то благоустройство сел, работа в детских лагерях или тяжелый труд на стройках. Благодаря особому духу и славной истории, Якутское региональное отделение студотрядов признается одним из лучших в стране!
Ударного труда и удачного сезона!
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