Айсен Николаев выразил соболезнование

Глава Якутии выразил соболезнование родным и близким детей и взрослых, погибших при стрельбе в гимназии № 175 города Казани. Об этом сообщает пресс-секретарь главы Афанасий Ноев.

«Горько и больно осознавать, что погибли дети. Это огромная боль и невосполнимая утрата. Якутяне восприняли тяжелую весть как личную трагедию», – говорится в телеграмме.

Глава отметил, что в этот трагический день якутяне скорбят и передают слова поддержки родственникам погибших и желают скорейшего выздоровления всем пострадавшим.