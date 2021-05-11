11.05.2021
19:46
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Общество

Айсен Николаев выразил соболезнование

Глава Якутии выразил соболезнование родным и близким детей и взрослых, погибших при стрельбе в гимназии № 175 города Казани. Об этом сообщает пресс-секретарь главы Афанасий Ноев.

«Горько и больно осознавать, что погибли дети. Это огромная боль и невосполнимая утрата. Якутяне восприняли тяжелую весть как личную трагедию», – говорится в телеграмме.

Глава отметил, что в этот трагический день якутяне скорбят и передают слова поддержки родственникам погибших и желают скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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