Айсен Николаев встретился с Егором Борисовым

Глава Якутии сообщил в своем тгк t.me/aisen_nikolaev:

Провел рабочую встречу с сенатором РФ от РС (Я) Егором Афанасьевичем Борисовым.

Рассмотрели промежуточные итоги реализации постановления Совета Федерации «О государственной поддержке социально-экономического развития РС (Я)», которое было принято на 536-ом заседании Совета Федерации в декабре прошлого года. Принятию постановления предшествовала большая работа, документ готовился больше года. Были проведены выездные заседания Комитетов Совета Федерации в Якутске, состоялись выезды сенаторов в улусы Якутии, в том числе в арктические. Итоги работы будут рассмотрены в Якутске на выездных заседаниях Комитетов Совета Федерации с участием сенаторов.

Также обсудили вопросы поддержки военнослужащих и членов их семей. Егор Афанасьевич передал предложения и пожелания наших бойцов, с которыми он встречался во время посещения Главного военного клинического госпиталя им. Н.Н. Бурденко, а также по итогам встреч с участниками СВО, вернувшимися в Якутию или приехавшими в отпуска. Все они обязательно будут рассмотрены.