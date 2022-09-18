Айсен Николаев в Татарстане

Глава Якутии сообщил в своем тгк t.me/aisen_nikolaev:

В эти выходные работаю в братской республике Татарстан. Вместе с Президентом республики Рустамом Нургалиевичем Миннихановым побывал на празднике «День Коня», который проводится в Арском районе — побратиме Вилюйского района. Мы, как народ, который любит лошадей прекрасно понимаем и разделяем особенное отношение татар к лошадям. Состоялось яркое и колоритное мероприятие!

Также посетил Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова, где познакомился с процессом строительства самолетов Ту-214, а на Казанском вертолётном заводе посмотрел, как создают вертолеты Ми-8. Поездка в Татарстан получилась полезной и конструктивной. Желаю нашим друзьям из Татарстана развития и процветания! Уверен, что наше сотрудничество в будущем будет только крепче! t.me/aisen_nikolaev