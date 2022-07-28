Айсен Николаев: Ситуация в Арылахе стабилизировалась

Глава Якутии сообщил в своем тгк t.me/aisen_nikolaev:

Провел заседание КЧС по лесному пожару в селе Арылах Мирнинского района. Вчера поздно вечером, в 4 км. от села Арылах Мирнинского района, произошел пожар на площади 1 га. С утра началось его тушение, однако после обеда, в силу сильнейшего ветра (порядка 15-20 метров в секунду), огонь очень быстро разросся и перекинулся через реку. Было объявлено предупреждение о возможности выхода огня в населенный пункт. В районе 17:30 часов, возник пожар в самом населенном пункте. К сожалению, огню подверглись 5 строений, в том числе 3 жилых дома. Пострадавших нет. В район направлены самолет БЕ-200 и вертолет МИ-8 авиакомпании АЛРОСА. Вылетает МИ-26 с аэромобильной группировкой. Ситуация стабилизировалась, в данный момент идет окончательная локализация пожара. Оперативному штабу на месте поставлена задача завершить эвакуацию населения и ликвидировать пожары. После подсчёта ущерба, мы обязательно поможем восстановить жилье пострадавшим.