05.07.2022
11:33
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Официально
Айсен Николаев сегодня работает в Хабаровске
Глава Якутии Айсен Николаев с рабочей командировкой находится в Хабаровске. Об этом сообщает пресс-секретарь Ил Дархана Афанасий Ноев.
В Хабаровске Айсен Николаев примет участие в совещании по актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности, которое проведёт секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Сегодня утром Айсен Николаев вместе с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым возложил цветы к Вечному Огню мемориала Славы.
Глава также посетит Хабаровский краеведческий музей имени Н.И. Гродекова, где ознакомится с коллекцией уникальных якутских артефактов рубежа XIX-XX веков.
Фото: Андрей Сорокин, ЯСИА
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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