Айсен Николаев сегодня работает в Хабаровске

Глава Якутии Айсен Николаев с рабочей командировкой находится в Хабаровске. Об этом сообщает пресс-секретарь Ил Дархана Афанасий Ноев. В Хабаровске Айсен Николаев примет участие в совещании по актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности, которое проведёт секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Сегодня утром Айсен Николаев вместе с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым возложил цветы к Вечному Огню мемориала Славы. Глава также посетит Хабаровский краеведческий музей имени Н.И. Гродекова, где ознакомится с коллекцией уникальных якутских артефактов рубежа XIX-XX веков.

Фото: Андрей Сорокин, ЯСИА Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх