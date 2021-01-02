02.01.2021
13:37
976
Общество
Айсен Николаев рад прибавлению
Начало нового года для главы Якутии Айсена Николаева ознаменовалось хорошей новостью о прибавлении новых жителей Якутии, о чем он сообщил на свой странице в Инстаграм: «В первый день Нового года в роддомах республики появилось на свет 22 ребёнка: 7 мальчиков🚹 и 15 девочек.
Я от всего сердца поздравляю всех родителей и близких детишек с двойным праздником! Желаю родителям и их малышам крепкого здоровья, счастья и благополучия! Дети — цветы жизни, наша надежда, будущее нашей республики и всей страны!»
Источник: Инстаграм
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