20.09.2022
11:31
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Официально
Айсен Николаев провел рабочую встречу с Вячеславом Штыровым
Обсуждены вопросы развития ряда отраслей промышленности
Глава Якутии Айсен Николаев провел рабочую встречу с государственным советником республики Вячеславом Штыровым.
«Мне всегда интересно обсуждать с ним, как с человеком, имеющим огромный опыт в вопросах стратегического развития республики, перспективы Якутии.
Мы проговорили многие важнейшие вопросы будущего Якутии, в том числе планы развития ряда отраслей промышленности, а также возможности развития промышленной, транспортной, энергетической инфраструктуры ряда районов Якутии», — сообщил по итогам встречи в своем телеграм-канале Айсен Николаев.
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
#айсен николаев#Айсен Николаев провел рабочую встречу с Вячеславом Штыровым#Вячеслав Штыров#Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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