Айсен Николаев провел рабочую встречу с Вячеславом Штыровым

Обсуждены вопросы развития ряда отраслей промышленности Глава Якутии Айсен Николаев провел рабочую встречу с государственным советником республики Вячеславом Штыровым. «Мне всегда интересно обсуждать с ним, как с человеком, имеющим огромный опыт в вопросах стратегического развития республики, перспективы Якутии. Мы проговорили многие важнейшие вопросы будущего Якутии, в том числе планы развития ряда отраслей промышленности, а также возможности развития промышленной, транспортной, энергетической инфраструктуры ряда районов Якутии», — сообщил по итогам встречи в своем телеграм-канале Айсен Николаев.

Фото: пресс-службы Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

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