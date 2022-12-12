12.12.2022
10:35
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Общество

Айсен Николаев поздравляет с Днём Конституции РФ

Уважаемые якутяне!

Поздравляю вас с Днём Конституции Российской Федерации!

Принятый 12 декабря 1993 года Основной закон государства ознаменовал новый этап в истории России. При поддержке всего народа был сделан решительный исторический переход к строительству демократического общества. Российская Конституция стала фундаментом суверенитета и территориальной целостности великой державы. Документ дал возможность строить гражданам России свое правовое государство и дал импульс формированию гражданского общества. Человек, его права и свободы стали высшей ценностью.

В 2020 году мы сделали новый шаг в развитии нашего Отечества. Президентом России Владимиром Путиным были инициированы изменения в Конституцию Российской Федерации, которые были одобрены большинством россиян. В ходе общероссийского голосования мы закрепили меры социальной поддержки, установили верховенство российского права, выступили в защиту исторической правды и будущего нашей страны, гарантировали сохранение и развитие культурного и языкового многообразия многонационального государства, укрепили нашу федерацию.

Якутия уже четыре столетия является неотъемлемой частью великой России. За последние сто лет наш родной край добился невероятных успехов в своем развитии и стал лидером социально-экономического роста дальневосточного региона и промышленного развития страны.

Якутяне сегодня вместе со всеми россиянами делают всё для того, чтобы защитить наши рубежи, обеспечить мирное будущее наших детей и внуков. Мы гордимся тем, что являемся гражданами Российской Федерации, которая сегодня защищает мирных людей, не дает набрать силу неонацизму.

Дорогие друзья! Желаю всем здоровья, счастья и новых достижений на благо Отечества! Желаю благополучия и процветания нашей великой России! С праздником!

Глава Республики Саха (Якутия)                 Айсен Николаев

Фото: пресс-службы
Источник: АГиП РС(Я) Пресс-служба

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