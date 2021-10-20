Айсен Николаев поздравил Мастера

Айсен Николаев в своем аккаунте в инстаграм поздравил с днем рождения известного народного мастера Бориса Неустроева-Мандар Уус. Хранителю традиций народа саха сегодня исполнилось 76 лет.

Ил Дархан отметил: «Борис Федорович – пример служения своему предназначению, пример для всех нас!Желаю Вам, дорогой Борис Фёдорович, крепкого здоровья, благополучия и неиссякаемой энергии на долгие годы!»

Вклад народного мастера в развитие культуры, искусства неоценим. Мандар Уус в течение многих лет ведет кропотливую работу по изучению, сохранению, популяризации культуры народа саха. Борис Федорович – потомственный кузнец, яркий представитель якутской школы народного искусства, мастер зафиксировал более двух тысяч якутских орнаментов, считая их наиболее устойчивыми элементами народных традиций. Мандар Уус известен еще особым видением мира. Автор нескольких книг: «Саха орнаменнара» – 1990г., «Саха ойуута – мандара» – 1994г., «Көмүс уустарыгар көмө» – 1994г, «Тепло и свет якутской бересты» – 1997г, «Саха туоһа»-1997г., «Көмүс күлүмэ» – 1999г, «Үһүс үтүмэҥҥэ дьэбдьийэн, чэбдигирэн, ыраастанан»-2000г., «Иис-күүс ойуута-дьарҕаата» – 2002г., «Ойуу тыла. Айыы тыла» – 2004 г. Велик вклад мастера в строительство известных комплексов: музей Дружбы народов в с. Соттинцы Усть-Алданского улуса, обрядового дома Айыы в местности Кыта – Баалы Мегино-Кангаласского улуса, в оформлении театра имени П.А. Ойунского в с. Ытык-Кюель Таттинского улуса и Духовного центра «Арчы» в г. Якутске.