Айсен Николаев обозначил поддержку лесничему Николаю Лукину

Пресс-секретарь главы Якутии Афанасий Ноев сообщил, что Айсен Николаев проинформирован об уголовном деле по факту гибели при тушении лесного пожара летом этого года Элбаги Игитяна, подозреваемым по которому является Николай Лукин, передает ЯСИА.

«По информации «Якутлесресурса» приказ о назначении руководителем тушения пожара Лукина Н.А. в установленном порядке оформлен не был. В Чурапчинский район он вернулся с тушения лесного пожара из Амгинского района 9 августа», — отметил Афанасий Ноев.

Ноев также добавил, Ил Дархан уверен в том, что никакого субъективизма и поспешных решений в виновности людей, тушивших лесные пожары, не должно быть.

Напомним, что по факту трагической гибели при тушении природного пожара N4 рабочего-тракториста ООО «Мегинские автомагистрали» Элбаги Игитяна, последовавшей в августе текущего года на территории Чурапчинского улуса Якутии, правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело. Подозреваемым по данному уголовному делу является бывший специалист Чурапчинского филиала ГАУ РС(Я) «Якутлесресурс» Николай Лукин.