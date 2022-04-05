05.04.2022
20:00
381
Экономика
Айсен Николаев об освоении нового месторождения в Якутии
Глава Якутии в своем телеграм-канале @Aisen_Nikolaev сообщил:
Несмотря на все сложности в экономике, связанные с западными санкциями, в этом году компания «Мечел» приняла решение о начале работ по освоению Сиваглинского месторождения в Нерюнгринском районе. Это первый крупный проект по добыче железной руды на территории республики. По плану проект будет запущен уже в 4 квартале текущего года.
Сегодня на совещании мы рассмотрели основные вопросы по реализации проекта, связанные с документацией, закупом оборудования, подготовкой социальной инфраструктуры и обеспечением кадрами. Реализация проекта позволит создать 450 рабочих мест, куда в первую очередь, будут привлечены местные кадры. @Aisen_Nikolaev
Фото: @Aisen_Nikolaev
Источник: @Aisen_Nikolaev
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