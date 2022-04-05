Айсен Николаев об освоении нового месторождения в Якутии

Глава Якутии в своем телеграм-канале @Aisen_Nikolaev сообщил:

Несмотря на все сложности в экономике, связанные с западными санкциями, в этом году компания «Мечел» приняла решение о начале работ по освоению Сиваглинского месторождения в Нерюнгринском районе. Это первый крупный проект по добыче железной руды на территории республики. По плану проект будет запущен уже в 4 квартале текущего года.

Сегодня на совещании мы рассмотрели основные вопросы по реализации проекта, связанные с документацией, закупом оборудования, подготовкой социальной инфраструктуры и обеспечением кадрами. Реализация проекта позволит создать 450 рабочих мест, куда в первую очередь, будут привлечены местные кадры. @Aisen_Nikolaev