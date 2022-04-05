05.04.2022
20:00
381

Экономика

Айсен Николаев об освоении нового месторождения в Якутии

Глава Якутии в своем телеграм-канале @Aisen_Nikolaev сообщил:
Несмотря на все сложности в экономике, связанные с западными санкциями, в этом году компания «Мечел» приняла решение о начале работ по освоению Сиваглинского месторождения в Нерюнгринском районе. Это первый крупный проект по добыче железной руды на территории республики. По плану проект будет запущен уже в 4 квартале текущего года.  

Сегодня на совещании мы рассмотрели основные вопросы по реализации проекта, связанные с документацией, закупом оборудования, подготовкой социальной инфраструктуры и обеспечением кадрами.   Реализация проекта позволит создать 450 рабочих мест, куда в первую очередь, будут привлечены местные кадры. @Aisen_Nikolaev

Фото: @Aisen_Nikolaev
Источник: @Aisen_Nikolaev
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх