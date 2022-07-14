Айсен Николаев: не должно быть отказов в помощи пострадавшим

14 июля в Верхоянский район прибыл Глава Якутии Айсен Николаев, сообщает тгк @vestiverkhoyanya.

Причиной его приезда стало стихийное бедствие, которое обрушилось на район и в результате которого оказались затоплены или подтоплены несколько населенных пунктов, а районный центр замер в ожидании прихода большой воды. Глава республики облетел на вертолете зону наводнения, побывал в Верхоянске и Боронуке и в 12 часов созвал совещание, на котором обсуждались насущные вопросы сегодняшнего дня и перспективы на будущее. Из разговоров с людьми Айсен Сергеевич сделал вывод, что многие боятся не получить помощи от государства и к тому же совершенно не знают, как оформлять документы, чтобы ее получить. Эта тема получила развитие в ходе совещания, и ее решение выразилось в необходимости усилить информационную деятельность среди населения, а также командировать из Якутска специалистов МФЦ для оперативной помощи в оформлении соотвествующихдокументов.