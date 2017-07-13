Новое кадровое назначение

Евгений Макаров назначен заместителем министра связи и информационных технологий республики.

Кадровым решением Главы Республики Саха (Якутия) Е.А. Борисова от 13 июля 2017 года Макаров Евгений Русланович назначен заместителем министра связи и информационных технологий Республики Саха (Якутия).

Справка

Макаров Е.Р. родился в 1985 году в с. Соттинцы Усть-Алданского улуса.

В 2007 году окончил Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова по специальности «радиофизика и электроника», в 2011 году – финансово-экономический институт Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова по специальности «экономика и управление».

В 2006 году – электромонтер 3 разряда ГУП «Технический центр телевидения и радиовещания».

2007-2009 гг. – ведущий специалист Департамента экономики агропромышленного комплекса и регулирования закупок для государственных нужд Министерства экономического развития Республики Саха (Якутия).2009-2010 годы – главный специалист Департамента экономики товарных рынков, агропромышленного комплекса и государственного заказа Министерства экономики Республики Саха (Якутия).

2010-2012 гг. – старший референт секретариата заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия).

2012-2014 гг. – помощник заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия).

2014-2017 гг. – заместитель директора ГБУ Республики Саха (Якутия) «Республиканский центр инфокоммуникационных технологий».

Евгений Макаров является советником государственной гражданской службы Республики Саха (Якутия) 3 класса.