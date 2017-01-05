ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рождество 2017: что можно и что нельзя делать 7 января. Приметы, суеверия и правила поведения на Рождество
Инспекторами ГИМС активизирована работа по обеспечению безопасности на водных объектах в выходные дни
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ПОГОДА
Якутск, 5 января 2017
-19
Небольшой снегопад
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5 января 2017
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Происшествия
04.01.2017
В Олекминске инспекторы ГИБДД, рискуя жизнью, задержали пьяного водителя
Культура & Образование
01.01.2017
Мировая премьера «Камерной симфонии» Кирилла Герасимова в Новосибирске
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Красота & Здоровье
24.12.2016