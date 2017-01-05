ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
05.01.2017, 0:16
Желток
Видео
«Дольче Габбана» по-якутски в минус тридцать
04.01.2017, 21:53
Общество
Рождество 2017: что можно и что нельзя делать 7 января. Приметы, суеверия и правила поведения на Рождество
04.01.2017, 21:46
Общество
Святки 2017 — с 6 по 19 января. История, традиции, приметы, обычаи
04.01.2017, 19:08
Желток
Видео
Зажигательный танец Примадонны — Мадонны якутской эстрады
04.01.2017, 19:01
Происшествия
В Якутии жена поздравила мужа с Новым годом ударом ножом
04.01.2017, 14:35
Происшествия
Не забывайте мобильные телефоны в гостях
04.01.2017, 13:46
Республика
Материнский капитал «Семья» действует только в Якутии
04.01.2017, 13:14
Происшествия
В Нижнеколымском районе задержан рэкетир
04.01.2017, 12:41
Культура & Образование
Сегодня день рождения артиста
04.01.2017, 12:17
Республика
Новогодние чудеса в масштабе районного поселка
04.01.2017, 12:12
Культура & Образование
В Якутии в 2016 году построено 10 новых…
04.01.2017, 12:09
Происшествия
В селе Баяга произошел пожар. В доме было трое детей
04.01.2017, 10:40
Общество
В каком случае образуется долг и на каком основании начисляются пени?
04.01.2017, 9:07
Культура & Образование
Афиша
Концерт «Кругосветное путешествие» состоится 15 января в Якутске
04.01.2017, 9:03
Общество
Есть такое поколение — «Дети войны»
04.01.2017, 0:57
Происшествия
В Олекминске инспекторы ГИБДД, рискуя жизнью, задержали пьяного водителя
04.01.2017, 0:40
Экономика
Ушел из жизни председатель золотодобывающей артели
03.01.2017, 18:01
Культура & Образование
Кругосветное путешествие со звездами якутской оперы
03.01.2017, 17:42
Происшествия
Тревожная ситуация в поселке Чульман
03.01.2017, 16:08
Республика
Идут рейды по ледовым переправам и местам зимней рыбалки
03.01.2017, 16:02
Столица
Глава Якутска проверяет работу коммунальщиков
03.01.2017, 15:41
Республика
Якутские биотехнологи получили патент на уникальную вакцину
03.01.2017, 15:20
Спорт
Виктор Лебедев пропускает первый старт года
03.01.2017, 15:04
Экономика
С 1 января ограничены субсидии по ипотеке
03.01.2017, 12:01
Желток
Видео
Самые красивые ножки якутской эстрады!
03.01.2017, 11:37
Происшествия
Похищенная елка возвращена в ресторан
03.01.2017, 11:31
Происшествия
Пожары бушевали в Ус-Кюеле и Ленске
03.01.2017, 11:26
Общество
Сегодня день рождения писателя и руководителя
03.01.2017, 9:25
Общество
Видео
«Бегущие с волками» в Якутии. Удивительное видео
03.01.2017, 9:13
Республика
Фонд капремонта: Вопрос – ответ
02.01.2017, 23:26
Происшествия
 Два ДТП со смертельным исходом произошли в Олекминском районе
02.01.2017, 20:31
Экология
В Якутии численность овцебыков увеличилась
02.01.2017, 16:49
Республика
Инспекторами ГИМС активизирована работа по обеспечению безопасности на водных объектах в выходные дни
02.01.2017, 14:35
Желток
Актер Алексей Юдников: Я застыл в…
02.01.2017, 11:44
Происшествия
Якутская транспортная полиция задержала уроженца Бурятии с крупной партией гашиша
02.01.2017, 11:34
Столица
В Якутске китайские помидоры стали продавать под видом сырдахских
02.01.2017, 11:19
Политика
Егор Борисов вручил приятное Георгию Балакшину
02.01.2017, 11:12
Общество
Сегодня день рождения руководителей, главы, художницы, писательницы и журналиста
02.01.2017, 11:08
Культура & Образование
Алла Абрамова посвятила стихи Владимиру Оросутцеву…
02.01.2017, 11:04
Политика
Сегодня: пресс-конференция Андрея Заякина в Якутске
02.01.2017, 10:58
Республика
Фонд капремонта: Вопрос-ответ
02.01.2017, 10:57
Происшествия
1 января в Якутии сгорели сено, гараж, автомашина и частный дом
02.01.2017, 10:51
Желток
Эксклюзив
Веселый Вася – парень из Якутска взорвал Instagram  
01.01.2017, 16:56
Культура & Образование
Видео
Эксклюзив
Мировая премьера «Камерной симфонии» Кирилла Герасимова в Новосибирске
01.01.2017, 16:43
Республика
Фотофакт
Таттинский мастер успел изваять гигантского петуха из навоза!
01.01.2017, 16:20
Желток
Фотофакт
Председатель правительства Якутии покупает подарок жене!
01.01.2017, 15:37
Сахалыы
Видео
В Якутске прошел первый Осуохай 2017 года
01.01.2017, 12:41
Происшествия
МЧС Якутии: Осторожно! Лед еще не окреп
01.01.2017, 12:36
Общество
Сегодня день рождения спикера, зампреда правительства, депутата, директора музея и художника
01.01.2017, 11:22
Происшествия
31 декабря в Якутске сгорели две бани, гараж и дом
31.12.2016, 20:12
Происшествия
Угоны накануне Нового года: не теряйте бдительности!
31.12.2016, 19:49
Столица
Дата и время новогоднего салюта в Якутске
31.12.2016, 15:04
Желток
ТОП 7 / Новогодний гид. 7 способов весело провести новогодние каникулы
31.12.2016, 13:45
Происшествия
Смертельное ДТП в Якутске
31.12.2016, 13:43
Желток
Новогодний чёс: Сколько зарабатывают якутские артисты в праздники
31.12.2016, 12:22
Происшествия
Эксклюзив
В суде рассмотрено дело побоев в газете «Индустрия Севера»
31.12.2016, 11:52
Общество
Видео
Запуск проекта «Социальные инновации»
31.12.2016, 11:50
Общество
Как встречать и что одеть на Новый год? 2017 год Огненного Петуха
31.12.2016, 11:34
Желток
Эксклюзив
Склочники, Мингроб, жадины, невиновные — чем запомнится нам 2016 год в Якутии?
31.12.2016, 10:54
Происшествия
Преступнику не удалось затеряться между вахтовиками в якутской глубинке
31.12.2016, 10:51
Экономика
На территории ТОР «Южная Якутия» можно заниматься 33 видами деятельности
31.12.2016, 10:48
Происшествия
В Якутске собутыльники избили и раздели случайного знакомого
31.12.2016, 10:45
Экономика
Медведев подписал постановление правительства РФ о создании ТОР «Южная Якутия»
31.12.2016, 10:39
Происшествия
За сутки пожары произошли в Якутске, Джикимдя, Алдане и Удачном
31.12.2016, 10:35
Происшествия
В Верхневилюйске задержан водитель, переехавший человека
31.12.2016, 9:25
Экономика
Основатель компании «Камелек» Ольга Григорьева про перспективы рынка якутской посуды
31.12.2016, 8:31
Общество
Поздравление Николая Дегтярева с Новым годом
31.12.2016, 8:29
Общество
Александр Саввинов: С Новым годом и Рождеством Христовым!
31.12.2016, 8:26
Общество
Владимир Атаманченко: Счастливого Нового года! Чудесного Рождества!
31.12.2016, 8:23
Общество
Поздравление Айсена Николаева с наступающими праздниками
31.12.2016, 8:21
Общество
Егор Борисов поздравляет с Новым годом и Рождеством
31.12.2016, 8:17
Общество
Айхал Габышев поздравляет с наступающими праздниками
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Кинотеатр ЛЕНА
 Расписание сеансов
Кинотеатр
Кинотеатр ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
 Расписание сеансов
Происшествия
04.01.2017

В Олекминске инспекторы ГИБДД, рискуя жизнью, задержали пьяного водителя
IMG-20170104-WA0032 Видео
Желток
04.01.2017

Зажигательный танец Примадонны — Мадонны якутской эстрады

IMG-20170104-WA0063 Видео
Желток
05.01.2017

«Дольче Габбана» по-якутски в минус тридцать

sledkom
Происшествия
04.01.2017

В Якутии жена поздравила мужа с Новым годом ударом ножом

merkulov
Экономика
04.01.2017

Ушел из жизни председатель золотодобывающей артели

SHAS0005
Столица
03.01.2017

Глава Якутска проверяет работу коммунальщиков

Культура & Образование
01.01.2017

Мировая премьера «Камерной симфонии» Кирилла Герасимова в Новосибирске
88654_n85714542
Спорт
03.01.2017

Виктор Лебедев пропускает первый старт года

20170102_201011 Видео
Желток
03.01.2017

Самые красивые ножки якутской эстрады!

45435345 Видео
Общество
03.01.2017

«Бегущие с волками» в Якутии. Удивительное видео

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Желток
02.01.2017

Актер Алексей Юдников: Я застыл в…

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Вышла новая книга Айталины Никифоровой

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Якутский сыр «Качотта» эксклюзивно в новом магазине «Туьулгэ»!

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«Золотые» зубочистки или как облапошивают в «Ганзе» 

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Изобилие якутского стола на якутской Рублевке – в «Туhулгэ»!

20161224_115144 Эксклюзив

Проверено на себе. Прорыв батареи в минус 45 

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Якутянам вручили благодарственные письма от Светланы Медведевой

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Красота & Здоровье
24.12.2016

В Якутске открылся новый салон спа-процедур и тайского массажа!
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Происшествия
02.01.2017

Якутская транспортная полиция задержала уроженца Бурятии с крупной партией гашиша

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Столица
02.01.2017

В Якутске китайские помидоры стали продавать под видом сырдахских

IMG_0289-696x464
Политика
02.01.2017

Егор Борисов вручил приятное Георгию Балакшину

15319177_1066619543460351_9180886378080025144_n
Культура & Образование
02.01.2017

Алла Абрамова посвятила стихи Владимиру Оросутцеву…

ФОТОРЕПОРТАЖИ
В Якутске подвели итоги Года кино-2016! Международный конкурс ледовых и снежных скульптур «Бриллианты Якутии» II Республиканский конкурс среди мужчин «МИСТЕР ЯКУТСК 2016» Магическое шоу Алексея Гольдерова