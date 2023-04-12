Знай наших: Российский космонавт Дмитрий Петелин выйдет в открытый космос

Учившийся в Якутии российский космонавт Дмитрий Петелин 19 апреля выйдет в открытый космос

Его родители познакомились, когда работали на карьере по добыче алмазов

Российский космонавт-испытатель Дмитрий Петелин, который в школьные годы жил в Якутии, 19 апреля выйдет в открытый космос. Бывший ученик школы № 24 города Удачного работает на Международной космической станции в составе экипажа космонавтов Роскосмоса. О его школьных годах в Удачном рассказали в пресс-службе администрации города.

Родители будущего космонавта познакомились в Удачном. Вот что рассказывал о родителях Дмитрий: «Мама Надежда – педагог по образованию. Отец Александр – инженер-механик. Они встретились на севере, в Якутии, на карьере по добыче алмазов».

Родился Дмитрий Петелин 10 июля 1983 года в Кустанайской области. Пошел в первый класс в школу № 24 г. Удачного Мирнинского района Якутии. Здесь он проучился до 1992 года. Продолжил обучение в Дружбинской средней школе и технико-экономическом лицее Кустаная.

Высшее образование получил в Южно-Уральском государственном университете на аэрокосмическом факультете по специальности «самолето- и вертолетостроение».

В январе 2012 года Дмитрий Петелин подал документы на первый открытый конкурс в отряд космонавтов и с 30 октября 2012 года приступил к общекосмической подготовке. В 2014 году получил квалификацию «космонавт-испытатель».

Сейчас Дмитрий Петелин – космонавт-испытатель отряда космонавтов госкорпорации Роскосмос, 128-й по счету космонавт страны, работает на МКС. Как сообщает Роскосмос, Петелин 19 апреля выйдет в открытый космос вместе с космонавтом Сергеем Прокопьевым.