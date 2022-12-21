Якутские врачи продолжают укреплять международные связи

Якутская медицина не стоит на месте, и врачи продолжают работу по развитию связей с ведущими мировыми медицинскими учреждениями. Ведь медицина – это отрасль, наиболее открытая для обмена опытом и трансфера технологий и у врачей из разных стран есть общая задача по борьбе с общим врагом – заболеванием, которое поражает людей вне зависимости от национальности. Традиционно медицинское сообщество объединяется против этого врага в интересах пациента. Роль международных связей в медицине весь мир оценил в период пандемии, когда своевременное и слаженное взаимодействие коллег из разных стран помогло в борьбе с неизвестной болезнью.

Одним из перспективных направлений укрепления взаимодействия в сфере медицины является Республика Корея, уровень развития здравоохранения которой имеет мировое значение и отражается в средней продолжительности жизни корейцев, которая на сегодня составляет 83,5 года. Корейские медицинские учреждения – общепризнанные лидеры в лечении сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний.

Якутия по доброй традиции на протяжении многих лет сотрудничает с корейскими больницами. В последние годы установлены связи с ведущими корейскими многопрофильными и специализированными клиниками и центрами.

Так, в ноябре 2021 года в рамках выезда правительственной делегации Республики Саха (Якутия) в Республику Корея, Национальным центром медицины был подписан меморандум о сотрудничестве с одной из лучших клиник Кореи — больницей Хвасун государственного университета Чоннам (г. Кванджу). В рамках которого в 2022 году, несмотря на непростое время в стране, больницы провели ряд совместных мероприятий. Делегация Национального центра медицины посетила больницу Хвасун, а генеральный директор больницы Хвасун Чон Ёнг Йонг и профессор отделения урологии Чон Сын Иль, руководитель Департамента управления качеством приняли участие в научно-практической конференции «Эффективное здравоохранение – практика разработки и внедрения системы менеджмента качества в медицинской организации», посвящённой 30-летию Национального центра медицины. Также одним из первых практических плодов совместной работы стало начало телемедицинских консультаций с участием лучших врачей больницы Хвасун. Первая консультация прошла уже 20 октября. Практику телеконсультаций планируется продолжить, что позволит повысить доступность медицинской помощи международного класса, поможет в решении вопроса выбора дальнейшей тактики лечения и существенно снизит временные затраты, что особенно актуально для пациентов с тяжелыми заболеваниями.

По поручению Главы Якутии Айсена Николаева в декабре текущего года ведущие врачи Национального центра медицины и Якутского республиканского онкологического диспансера выехали в Корею для изучения и внедрения передового опыта.

Якутская делегация посетила госпиталь Бундан Сеульского национального университета, входящий в ТОП-5 лучших лечебных учреждений Кореи, специализирующийся на лечении самых сложных заболеваний по различным профилям. Госпиталь Бундан стал первой больницей в Корее, которая со дня своего открытия была полностью оцифрована и не использовала в работе бумагу и пленку. А внедрение в госпитале системы компьютеризированной обработки назначений врача впервые в Корее стало очередным прорывом в области обеспечения качества предоставляемых пациентам услуг и уменьшения медицинских ошибок в медицинском обслуживании. Стоит отметить, что Национальный центр медицины взаимодействует с госпиталем Бундан по проекту «Цифровой госпиталь», системы, применяемой в ведущих клиниках мира, где сетевая интеграция процессов позволяет объединить больных, врачей, вспомогательный персонал, информационные потоки и материальные ценности больницы, предоставляя требующиеся данные и ресурсы в нужное время к нужному месту с учетом потребностей оказания медицинской помощи конкретному пациенту.

Профессор Ким из Международного центра госпиталя Бундан познакомил делегацию с деятельностью госпиталя, наиболее востребованными направлениями лечения, работой с иностранными пациентами, цифровыми технологиями, применяемыми в госпитале Бундан.

Делегация имела возможность ознакомиться с работой системы «цифрового госпиталя» в медицинском учреждении. Также члены делегации ознакомились с применяемой в клинике организацией первичного приема и системой медицинской диагностики пациентов по принципу «одного окна», когда весь спектр необходимых консультаций и исследований проводится в одном помещении, а также материально-техническим оснащением клиники.

Вторым пунктом в программе делегации стала больница Хвасун государственного университета Чоннам в г. Кванджу, с 2004 года предоставляющая специализированную медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями. Больница Хвасун три года подряд входит в список «Лучших онкологических больниц мира» по версии журнала Newsweek, входит в 7-ку лучших онкологических клиник Республики Корея, является лучшей региональной онкологической больницей в Корее.

При содействии Национального центра медицины было организовано подписание меморандума о сотрудничестве между Якутским республиканским онкологическим диспансером и больницей Хвасун государственного университета Чоннам. Теперь два лечебных учреждения, специализирующиеся на лечении онкологических заболеваний, будут взаимодействовать напрямую и обмениваться актуальной медицинской информацией по борьбе с раком, повышать квалификацию врачей. Начало такого сотрудничества особенно актуально в преддверии ввода в эксплуатацию нового здания Онкоклинического центра в 2023 году, который будет оснащен высокотехнологическим медицинским оборудованием, отвечающим всем требованиям для оказания качественной медицинской помощи, а также проводить самые современные виды операций, которые редко выполняются на Дальнем Востоке.

Членов делегации тепло принял генеральный директор больницы Хвасун Чон Ёнг Йон, профессор отделения радиологии. На встрече обсуждались вопросы развития дальнейшего сотрудничества, в том числе участия в совместных научно-практических мероприятиях, продолжения практики телемедицинских консультаций и организации стажировок врачей из республики в больнице Хвасун.

Якутские врачи провели личные встречи и переговоры со своими корейскими коллегами, профессорами отделения анестезиологии и реаниматологии, лечения опухолей и гематологии, а также главной медицинской сестрой больницы. Члены делегации обменялись мнениями с корейскими коллегами касательно применения соответствующих препаратов и технологий в повседневной врачебной деятельности, ознакомились с корейской системой клинических рекомендаций по лечению онкологических заболеваний, а также системой сестринского сопровождения пациентов. Делегация посетила отделения функциональной диагностики, где ознакомилась с материально-техническим оснащением больницы, в том числе МРТ, ПЭТ-КТ, гамма-ножом, новейшим линейным ускорителем Varian и другими типами современного оборудования.

Государственный университет Чоннам также имеет широкую научно-исследовательскую и производственную базу, которая позволяет разрабатывать и выпускать высококачественные медицинские изделия и комплектующие, необходимые в повседневной работе врачей.

Делегация посетила Центр биоконвергентных технологий при Государственном университете Чоннам, возглавляемый одним из лучших мировых ортопедов-травматологов, профессором Юн Тэк Римом. Делегации были представлены новейшие образцы изделий центра, предназначенные для лечения заболеваний тазобедренных суставов и других заболеваний и травм костной системы. По предложению корейской стороны по итогам визита прорабатывается вопрос проведения совместного медицинского онлайн-семинара для врачей-ортопедов в начале 2023 года.

Несомненно, такие прямые контакты, взаимодействие с иностранными коллегами и возможность обмена информацией будут способствовать дальнейшему развитию нашей медицины в соответствии с мировыми стандартами оказания медицинской помощи и вызовами современности.

Кроме основной цели – прохождения медицинской стажировки и обмена передовым опытом в сфере здравоохранения – выезд якутских врачей имел и другую миссию – укрепление связей с иностранными коллегами, продолжение международного сотрудничества и задел на будущее взаимодействие в разных сферах в новом меняющемся мире. Стоит отметить, что желание развивать сотрудничество взаимно, корейские коллеги проявляют высокую заинтересованность в совместных мероприятиях и дальнейших обменах. Очевидно, что только взаимное понимание, обоюдная вовлеченность, ответственность, совместные действия смогут обеспечить на финише взаимное развитие.