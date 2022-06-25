Выставка Sakha Innovation 2022 в Ус Хатыне

Во время национального праздника «Ысыах Туймаады» на Х юбилейной выставке Sakha Innovation 2022 презентовали более 30 проектов в области IT, биотехнологий и передовых разработок компаний республики. Экспозицию оценил глава Якутии Айсен Николаев. Вместе с ним в тюсюлгэ побывал президент Татарстана Рустам Минниханов.

Руководителям регионов директор Технопарка Петр Габышев представил разработки компании «Ксенос»: технологию по получению БАДа «Свемол», прототип протеза кисти рук AUGMETIC, экстракорпоральную систему гемоперфузии с биологическим контуром для лечения печеночной недостаточности ECLiS, проект матриксов на основе PLA с прикрепленными фибробластами пациента для заживления ран (искусственная кожа).

Также показали мини-погрузчик Batrack BGM, автономный дом на колесах Sakhacamper, модель марсохода Perseverance, «умную» одежду и многое другое.

Во время Ысыаха Туймаады в рамках выставки резиденты технопарка «Якутия», ИТ Парка провели мастер-классы.

Для детей и подростков провели конкурс Lego мастера, соревнование «Битва Роботов», гонки на дронах «DroneRacing» и демонстрацию виртуальной реальности «Beat Saber».

Выставка Sakha Innovation проводится с 2013 года. Организаторы — Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий РС(Я), ГАУ «Технопарк «Якутия», АО «Венчурная компания «Якутия», Фонд развития инноваций РС (Я) и Детский технопарк «Кванториум». Официальные спонсоры: ПАО «Якутскэнерго», ООО «Логика».