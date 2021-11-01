Вниманию владельцев животных: осторожно, лептоспироз!

На сегодняшний день на территории Республики Саха (Якутия) зарегистрировано всего 8 действующих неблагополучных пунктов по лептоспирозу животных, в т.ч. крупного рогатого скота — 2, лошадей — 6.

Среди опасных болезней, общих для человека и животных, существенное место занимает лептоспироз. Это инфекционная природно-очаговая болезнь многих видов животных и человека. Заболевание регистрируется во всех странах мира. Лептоспирозом болеют животные любого возраста, но молодые более восприимчивы, и болезнь протекает у них тяжелее, чем у взрослых. Ежегодно наблюдаются вспышки лептоспироза среди животных и даже людей.

В текущем году в ходе выполнения государственного эпизоотологического мониторинга на территории Республики Саха (Якутия) с января по сентябрь месяцы 2021 г. инспекторами Управления Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия) было доставлено 135 проб сыворотки крови от КРС из хозяйств республики для исследования на лептоспироз в федеральное государственное бюджетное учреждение «Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория» г. Иркутск. При серологическом исследовании специалистами ФГБУ «Иркутская МВЛ» методом РМА выявлено 11 положительных результатов.

Экономический ущерб, который приносит это заболевание, очень велик и складывается из потерь от гибели животных (особенно молодняка, до 90%), снижения удоев, недополучения приплода от абортов у больных животных и развития яловости, затрат на лечение.

Болезнь наблюдается в любое время года, но у животных с пастбищным содержанием преимущественно в летне-осенний период. Лептоспиры проникают в организм животных и человека через поврежденные участки кожи, слизистые оболочки. В организме животного возбудитель может находиться до семи месяцев, никак не проявляя себя и выделяя с мочой миллионы лептоспир, опасных для окружающих. Проявляется лихорадкой, гемоглобинурией, желтушным окрашиванием и некрозами слизистых оболочек и кожи, атонией желудочно-кишечного тракта, абортами, рождением нежизнеспособного потомства, снижением продуктивности животных. Условиями, способствующими возникновению и распространению болезни, являются: отсутствие хороших пастбищ и благоустроенных водопоев, недоброкачественное или несбалансированное по питательным веществам, витаминам и микроэлементам кормление животных, антисанитарные условия содержания, наличие незаразных болезней и др. Больных лептоспирозом животных изолируют и лечат. Создают улучшенные условия кормления и содержания.

Люди могут заражаться лептоспирозом во время купания в мелких непроточных водоемах, зараженных лептоспирами, при использовании воды для умывания, питья, стирки, при убое зараженных животных, разделке мяса, при употреблении некоторых продуктов животноводства (молоко и др.). Сельское население часто заболевает во время сенокосов, обработки полей.

У человека лептоспироз характеризуется внезапной лихорадкой (38,5-40’С), гиперемией и одутловатостью лица и зева, сосудов конъюнктивы, сильными болями затылочных мышц и ознобом. Через несколько дней на коже появляется полиморфная сыпь, ощущаются сильные боли в бедренных и икроножных мышцах, пальпация их очень болезненна. Развиваются общая слабость, желтуха, значительная головная боль, потеря аппетита, сильная жажда, тошнота, рвота. Мышечные боли настолько сильные, что больные с трудом передвигаются или не могут двигаться вовсе.

Специфической профилактикой лептоспироза является вакцинация животных и людей.

Особое значение имеет общая профилактика лептоспироза, которая направлена на недопущение заноса и распространения лептоспироза. Чтобы не допустить заболевания животных лептоспирозом, собственники и владельцы скота, ветеринарные специалисты обязаны: осуществлять контроль над клиническим состоянием животных; учитывать число абортов и при подозрении на лептоспироз отбирать патматериал для лабораторных исследований; комплектование племенных хозяйств (ферм), предприятий, станций искусственного осеменения проводить из благополучных по лептоспирозу хозяйств; исследовать всех поступающих в хозяйство животных в период 30-дневного карантина на лептоспироз; не допускать контакта животных со скотом неблагополучных по лептоспирозу хозяйств (ферм), населенных пунктов; на пастбище, в местах водопоя не выпасать не вакцинированных животных на территории природных очагов лептоспироза; не устраивать летних лагерей для животных на берегах открытых водоемов; систематически уничтожать грызунов в животноводческих помещениях, на территории ферм, в местах хранения кормов и т. п.

Только при правильном соблюдении всех перечисленных профилактических мероприятий Вы защитите себя и своих животных от такого страшного заболевания как лептоспироз.