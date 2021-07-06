Светлая память: Михаил Капитонов – Учитель с большой буквы

Год назад ушел из этой жизни замечательный человек – Михаил Егорович КАПИТОНОВ (25.11.1933 – 06.07.2020). Он не заболел коронавирусной инфекцией. Причина в другом: его большое сердце не выдержало, не приняло правил и запретов пандемийного времени. В солнечный день 6 июля 2020 года оно перестало биться.

По всей Республике Саха (Якутия) и за ее пределами живут сотни его благодарных учеников. Они помнят его – своего Учителя, достойного сына народа Саха, с которого брали пример и благодаря которому стали настоящими патриотами родной земли.

Год назад Михаил Егорович строил планы по встрече праздника Весны и Труда 1 Мая, со всем трепетом и воодушевлением ждал священной даты – 75-летия Великой Победы, готовился к юбилейному Ысыаху, планировал встретить 100-летие республики… 2020-й год внес свои коррективы. Строжайшая самоизоляция и ограничения для тех, кто достиг возраста 65+ не дали такому светлому человеку, как Михаил Егорович, жить и радоваться жизни в полную силу – так, как он умел и привык.

Михаил Капитонов родился в местности Мооро Нерюктяйинского наслега Мегино-Кангаласского района. В семь лет там же пошел учиться в начальную школу, оттуда перевелся в Майинскую среднюю школу. После ее окончания в 1954 году, юноша мечтал выучиться на юриста, но юридическую школу в Якутске по каким-то причинам закрыли. Михаил подал документы в Омский институт физической культуры, однако и тут не получилось, для поступления попросту не хватило баллов.

Делать нечего, вернулся Михаил домой. Правду говорят, что судьба полосатая. После череды неудач наступила белая полоса: вчерашнего школьника приняли учителем физкультуры в Бютейдяхскую школу-семилетку, на что был издан соответствующий приказ Минпроса ЯАССР. Михаил, наверное, и предположить тогда не мог, что школа в Бютейдяхе станет его вторым родным домом.

В 1955 году Михаила Капитонова, молодого, энергичного организатора, спортсмена, передового комсомольца пригласили работать инструктором в Мегино-Кангаласский районный комитет ВЛКСМ – Райкомол. Через год поступило другое предложение, еще более заманчивое – его вызвали на Крайний Север 1-м секретарем Аллаиховского райкома комсомола. Упорным, добросовестным трудом он заслужил уважение молодежи района, вступил в ряды КПСС. Отработав в Заполярье три долгих года, Михаил Егорович решил вернулся в отчие места, в ставший таким родным Бютейдях. Школа к тому времени стала средней общеобразовательной – третьей в районе по величине и статусу. Капитонов М.Е. стал учителем истории. В 1961 году заочно окончил Якутский государственный университет, получил специальность учителя истории.

Увлеченный историей, Михаил Егорович начал заниматься вопросами краеведения. Сотни учащихся под руководством Михаила Егоровича изучали историю Якутии, района, наслега. Собирали воспоминания старожилов, документы и фотографии, старинную утварь и предметы домашнего обихода. Он воспитывал в детях любовь к родному краю, уважительное и почтительное отношение к старшему поколению. Итогом этой кропотливой работы стало открытие в 1967 году краеведческого музея в здании Мегино-Богородской церкви.

Ученики обожали молодого и кипевшего идеями учителя, коллеги уважали и старались походить на него. Перспективного учителя истории в 1969 году назначают директором Бютейдяхской средней школы, где в 1966-м были открыты классы с углубленным изучением физики и математики. Школа становится площадкой для воспитания и обучения талантливых и аналитически мыслящих ребят. Это была вторая в республике, после знаменитой Верхневилюйской, школа с углубленным изучением физики и математики, где учились ученики со всей республики.

Будучи директором Бютейдяхской средней школы с 1969 по 1988 учебные годы (19 лет!), Михаил Егорович провел большую работу по укреплению материально-технической базы школы. Под его руководством построен корпус для начального звена школы, что дало возможность перехода на односменную учебу учеников, отремонтирован физкультурный зал, мастерская, расширено здание интерната для иногородних учеников, построены гараж, объекты подсобного хозяйства школы. В местности «Куоллара» под его руководством был открыт летний лагерь труда и отдыха, где были построены капитальные корпусы для учеников на 75 мест. При школе создали курсы производственного обучения – обучали ребят урокам животноводства, трактороведения. При школе был открыт и работал республиканский педагогический класс по обучению воспитателей детского сада, где прошли обучение и получили дипломы воспитатели со всей республики.

– Отец всегда шагал впереди планеты всей, – вспоминает его дочь Валентина Михайловна. – Всегда был вдохновлен прогрессивными идеями, шагал в ногу со временем, был хорошим организатором и руководителем. Его поддержкой во всем был педагогический коллектив, о каждом из которых всегда вспоминал с теплотой в душе. Под его руководством одним из первых в районе в качестве эксперимента был открыт класс для шестилеток с учебным кабинетом, игровым и спальным залом, отдельной столовой, что на современном языке называется школа-сад. При интернате создали замечательный приусадебный участок, выращивали овощи, развели кур, получали свежие яйца. Продукция от приусадебного хозяйства школы использовалась в столовой интерната, а также в столовой школы. Родители все делали ради детей, ради учеников, жили школой, воспитательным процессом, образованием и всегда гордились своими учениками, выпускниками.

Поддерживая инновационные идеи в образовании, вводя новые технологии обучения, школа под руководством Михаила Егоровича одна из первых в истории района внедрила кабинетную систему в образовании. Появились кабинеты физики, математики, химии, биологии, русской и якутской литературы, истории, черчения и изобразительного искусства – в каждом дети окунались в особый мир, обучение шло намного эффективнее и интереснее. Это сейчас мы привыкли к тому, то каждый класс посвящен отдельному предмету, а тогда, в 1960-е, такое новшество было настоящим прорывом в образовании сельских школьников.

На базе школы, в период руководства Капитоновым М.Е., проводились республиканские и районные семинары по образовательным процессам, по показателям работы школа неоднократно лидировала в социалистических соревнованиях среди школ района, занимала призовые места. Творчески работающий руководитель Михаил Егорович особое внимание уделял организации совместной работы школы и семьи по разностороннему развитию личности каждого учащегося, внедряя идею личностно ориентированного подхода, воспитательной работе по формированию гражданско-патриотической позиции подрастающего поколения. Человечность и педагогический такт руководителя способствовали сплочению коллектива, созданию здорового микроклимата в школе, росту педагогического мастерства учителей.

В 1988 году Михаила Егоровича как опытного руководителя направили возглавить Нижне-Бестяхскую среднюю школу. Там он отработал два учебных года, а затем, справив 55-летний юбилей, ушел на заслуженный отдых.

Хотя покой ему только снился. На пенсии Капитонов М.Е. развернулся по-настоящему: времени стало больше, и он сумел воплотить свои давние планы.

Плотно занялся изучением истории родного Мегино-Кангаласского улуса, подготовил и выпустил 12 книг по краеведению, о трудовых коллективах, о почетных жителях родного района. Чтобы собрать нужный материал, ездил в Якутск, просиживал в Национальной библиотеке и Национальном архиве. Последняя его книга – «Мэцэ Хацалас улууьун историятыттан», была выпущена в 2020 году. Михаил Егорович организатор движения «По следам нерюктяйцев», объединил нерюктяйцев Ленского, Олекминского, Мегино-Кангаласского, Хангаласского, Сунтарского районов, проложил начало встреч нерюктяйцев. Для этого неутомимый Михаил Егорович нашел уроженцев Нерюктяйских наслегов и полученные сведение собрал под обложкой книги, которая стала настоящей энциклопедией истории нерюктяйцев.

После ухода на пенсию Михаил Егорович обосновался в селе Павловск. На огромном участке сажал диковинные культуры, собирал славные урожаи. Очень гостеприимный, здесь собирались его друзья-товарищи, ветераны педагогики, земляки, ученики, к тому времени заслуженные деятели науки, культуры, профессора, врачи, учителя. Он любил играть на гармони, красиво пел, и каждая встреча превращалась в запоминающийся вечер. Михаил Егорович заядлый охотник, рыбак, до конца своей жизни ездил на своей на любимой «Ниве», водитель с огромным стажем, в 86 лет вновь продлил водительское удостоверение.

Одной из его заслуг перед земляками-бютейдяхцами является то, что он отстоял историческое здание — Мегино-Богородскую церковь, что по сей день является украшением и достопримечательностью Бютейдяха. Когда в Усть-Алданском улусе организовывался музейный комплекс «Дружба», планировалось вывезти и установить в Соттинцах из Бютейдяха уникальную Мегино-Богородскую церковь. В это самое время Михаил Капитонов с супругой Тамарой Александровной и детьми проводили отпуск в Москве. Узнав о грандиозных планах, Капитоновы прервали отпуск и срочно выехали в Бютейдях.

Причины такому решению были веские. В свое время он, как историк, организатор краеведческого музея, потратил немало сил, чтобы превратить церковь из запыленного склада (в советское время так использовали церковные помещения) в уникальный музей с ценнейшими экспонатами, с учениками отремонтировал ее снаружи и изнутри, а после, создав макет, установили на макушке церкви крест. Настоял, чтобы Мегино-Богородская церковь осталась на своем историческом месте.

О семье Капитоновых следует рассказать особо. С будущей супругой Тамарой Александровной КУТИНОЙ познакомился, когда работал первый год в Бютейдяхской семилетке. Она, хозяйственная, добрая русская девушка, приехала в Якутию из Владимирской области. Окончила педучилище в г. Покров. После чего, партия направила ее в Елечейскую школу преподавать русский язык.

Слово «партия» упомянуто совсем не случайно. Преподавание русского языка в национальных республиках было политическим решением и велось на самом высшем уровне. Когда Тамара познакомилась с Михаилом и между молодыми вспыхнула любовь, ее направили преподавателем русского языка в Туркменистан. Из холодной Якутии в жаркую Среднюю Азию!

Делать было нечего, пришлось собирать вещи и отправляться в южном направлении. Год прошел в переписке – Тамара не могла представить жизни без якутского красавца Михаила Капитонова и ставшей родной Якутией. Благодаря неимоверным усилиям Михаил Егорович выбил в Минпросвещения республики запрос вернуть Тамару Кутину обратно в ЯАССР. Девушка вернулась в Якутию, тут же отпраздновали свадьбу, и после свадьбы, в тот же год теперь партия направила Михаила работать 1 секретарем райкомола в Аллаиху.

У супругов Капитоновых появились на свет две красавицы доченьки.

Старшая Надежда родилась в 1962 году. Надежда пошла по стопам родителей, получила образование физика, была активисткой, организатором не только в школьные годы , но и в студенчестве, была председателем студпрофкома ЯГУ, после окончания ЯГУ ее пригласили в Якутский горкомол, но после смерти матери, чтобы отец не чувствовал одиночество, вернулась в родное село, где трудилась пионервожатой, организатором, работала в РОНО, которое позже возглавила, в министерстве образования республики, а потом была советником трех президентов: М.Е. НИКОЛАЕВА, В.А. ШТЫРОВА, Е.А. БОРИСОВА. В 2015-м Надежда скончалась из-за тяжелой болезни, это была тяжелая утрата для отца и сестры. У Надежды двое детей, двое внуков.

Младшая дочь Валентина – инженер-геолог, гидрогеолог. Работала по специальности, а когда в 90-е наступили сложные времена, выучилась на юриста в Хабаровской государственной академии экономики и права. С тех пор жизнь Валентины Михайловны связана с судебной системой. Начинала в аппарате мировых судей, а после сама стала мировым судьей. У нее есть взрослая дочь и внучка.

– Мой отец жил полной жизнью, – рассказывает Валентина Михайловна. – Помню в детстве, как они с мамой каждый вечер спорили о работе, об учениках. Он был строгим, а мама жалела школьников. Доказывала ему, что из Пети-Вани-Саши вырастет толковый человек, просто надо найти подход к ребенку. Спустя время мама заболела и скончалась в далеком 1983-м. Отец сильно переживал смерть мамы, сестра стала ему надеждой и опорой в тяжелое время. Через какое-то время папа – тогда еще далеко не старый мужчина, женился на олекминчанке Аграфене Сергеевне ЧЕМПОСОВОЙ. Очень хорошая женщина, сразу нашли общий язык. Очень благодарны Аграфене Сергеевне, за ее отношение к отцу, ее поддержке. Возможно, со стороны кажется, что отцу все удавалось легко, жил без проблем, но у него было трудное, военное детство, пережил смерть близких, любимых верных спутниц жизни, своей дочери Надежды, которая по его стопам стала блестящим организатором, руководителем, на которую возлагал большие надежды. Несмотря на горечь потерь, отец относился к жизни философски, любил жизнь, был оптимистом, продолжал жить и творить. Он любил петь, играть на баяне, говорил, что песня помогает преодолевать трудности, взбодрить дух.

…О Михаиле Егоровиче Капитонове можно рассказать много доброго и светлого. Он почетный гражданин Бютейдяхского, Нерюктяйского наслегов, Мегино-Кангаласского улуса, награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», орденом «Партийная доблесть», отличник народного просвещения РСФСР, отличник просвещения СССР, заслуженный работник образования РС (Я), удостоен знаками «Учитель учителей РС (Я)», «Почетный старейшина РС (Я)», «Гражданская доблесть», «Манчаары дойдута – мин дойдум». К счастью, свои воспоминания он успел выпустить в книге «Оло5ум аргыстара». Она вышла при его жизни в 2018 году.

6 июля 2021 года исполнится год, как нет его с нами. Светлая память о Михаиле Егоровиче всегда будет отзываться любовью и уважением в сердцах его родных и многих его выпускников.