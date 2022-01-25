В Якутии спортивный центр выбран под амбулаторию

Дополнительный амбулаторный центр создается на базе центра спортивной подготовки «Триумф» по поручению главы региона Айсена НИКОЛАЕВА. Он призван взять на себя часть нагрузки на систему первичного звена здравоохранения.

Сегодня, 25 января, Айсен Николаев на встрече с вице-премьером республики Ольгой БАЛАБКИНОЙ и министром здравоохранения Леной АФАНАСЬЕВОЙ рассмотрел ситуацию с работой поликлиник столицы республики.

«Ко мне поступает много обращений, людей беспокоят очереди в городских поликлиниках. Большинство горожан, конечно, с пониманием относятся к складывающейся ситуации. Понятно, что нагрузка на систему первичного звена здравоохранения возрастает, и все действия происходят строго в рамках существующих протоколов. Однако, такой ситуации, когда люди, которые пришли закрывать больничный, стоят в очереди с заболевшими, быть не должно», — сказал глава.

Глава поручил развернуть на базе ЦСП «Триумф» дополнительный амбулаторный центр. Выбор обусловлен большой площадью здания, где будут пункты по забору анализов, терапевтические кабинеты для людей с отрицательными анализами с симптомами ОРВИ, а также для пациентов с положительным ПЦР-тестом. Будут и отдельные комнаты для оформления больничных листов.

Как пояснила министр здравоохранения Лена Афанасьева, центр начнет работать в ближайшие дни с 8.00 до 20.00 час.

«В амбулаторный центр сможет обратиться любой житель города Якутска. На тот момент, когда проводится экспресс-тестирование, человек может подождать прямо в зале «Триумфа». Если мы видим положительный результат, то он идет к одному доктору, ему назначается лечение. Если показаний к госпитализации нет, то оформляется больничный лист, и пациенту назначается лечение на дому. При отрицательном результате теста его осматривает уже другой доктор и также дает свои рекомендации по лечению», — разъяснила глава ведомства.

По предварительным данным, к работе центра будет привлечено 120 сотрудников из республиканских учреждений здравоохранения. Будут задействованы и студенты Мединститута СВФУ им. М.К. Аммосова.

Айсен Николаев на встрече дал отдельные поручения по работе колл-центра 122. Он распорядился разобраться со случаями, когда люди с температурой и другими симптомами ждут врача на дом по несколько дней. Также глава поручил на фоне роста случаев коронавируса не оставлять без внимания обращения граждан по другим причинам, своевременно оказывать людям экстренную медицинскую помощь.