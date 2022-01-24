В пяти районах Якутии почти 100% вакцинация
По данным на 24 января 2022 года в Якутии первый компонент вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции получили 78,12% взрослых жителей, в городе Якутске — 80,6%.
Среди лидеров по вакцинации – Аллаиховский, Нижнеколымский, Среднеколымский, Жиганский и Момский районы. В пятерке отстающих – Мирнинский, Верхневилюйский, Нерюнгринский, Намский и Чурапчинский районы.
1. Аллаиховский район — 99,90
2. Нижнеколымский район — 99,70
3. Среднеколымский район — 99,63
4. Жиганский район — 99,59
5. Момский район — 98,45
6. Верхнеколымский район — 95,97
7. Ленский район — 89,52
8. Абыйский район — 88,89
9. Оленекский район — 88,24
10. Усть-Янский район — 87,78
11. Оймяконский район — 84,00
12. Нюрбинский район — 83,90
13. Алданский район — 83,00
14. Усть-Майский район — 82,05
15. Вилюйский район — 81,14
16. Анабарский район — 80,71
17. Якутск — 80,60
18. Хангаласский район — 79,84
19. Верхоянский район — 79,59
20. Эвено-Бытантайский район — 77,88
21. Мегино-Кангаласский район — 77,32
22. Сунтарский район — 77,08
23. Булунский район — 76,74
24. Таттинский район — 76,39
25. Горный район — 76,25
26. Томпонский район — 75,92
27. Кобяйский район — 75,28
28. Усть-Алданский район — 74,21
29. Олекминский район — 74,08
30. Амгинский район — 70,45
31. Мирнинский район — 69,99
32. Верхневилюйский район — 69,69
33. Нерюнгринский район — 68,66
34. Намский район — 66,63
35. Чурапчинский район — 62,85.
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