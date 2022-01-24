24.01.2022
19:59
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Коронавирус

В пяти районах Якутии почти 100% вакцинация

По данным на 24 января 2022 года в Якутии первый компонент вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции получили 78,12% взрослых жителей, в городе Якутске — 80,6%.

Среди лидеров по вакцинации – Аллаиховский, Нижнеколымский, Среднеколымский, Жиганский и Момский районы. В пятерке отстающих – Мирнинский, Верхневилюйский, Нерюнгринский, Намский и Чурапчинский районы.

1.         Аллаиховский район — 99,90

2.         Нижнеколымский район — 99,70

3.         Среднеколымский район — 99,63

4.         Жиганский район — 99,59

5.         Момский район — 98,45

6.         Верхнеколымский район — 95,97

7.         Ленский район — 89,52

8.         Абыйский район — 88,89

9.         Оленекский район — 88,24

10.       Усть-Янский район — 87,78

11.       Оймяконский район — 84,00

12.       Нюрбинский район — 83,90

13.       Алданский район — 83,00

14.       Усть-Майский район — 82,05

15.       Вилюйский район — 81,14

16.       Анабарский район — 80,71

17.       Якутск — 80,60

18.       Хангаласский район — 79,84

19.       Верхоянский район — 79,59

20.       Эвено-Бытантайский район — 77,88

21.       Мегино-Кангаласский район — 77,32

22.       Сунтарский район — 77,08

23.       Булунский район — 76,74

24.       Таттинский район — 76,39

25.       Горный район — 76,25

26.       Томпонский район — 75,92

27.       Кобяйский район — 75,28

28.       Усть-Алданский район — 74,21

29.       Олекминский район — 74,08

30.       Амгинский район — 70,45

31.       Мирнинский район — 69,99

32.       Верхневилюйский район — 69,69

33.       Нерюнгринский район — 68,66

34.       Намский район — 66,63

35.       Чурапчинский район — 62,85.

Фото: Мария Васильева
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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