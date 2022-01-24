В пяти районах Якутии почти 100% вакцинация

По данным на 24 января 2022 года в Якутии первый компонент вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции получили 78,12% взрослых жителей, в городе Якутске — 80,6%.

Среди лидеров по вакцинации – Аллаиховский, Нижнеколымский, Среднеколымский, Жиганский и Момский районы. В пятерке отстающих – Мирнинский, Верхневилюйский, Нерюнгринский, Намский и Чурапчинский районы.

1. Аллаиховский район — 99,90

2. Нижнеколымский район — 99,70

3. Среднеколымский район — 99,63

4. Жиганский район — 99,59

5. Момский район — 98,45

6. Верхнеколымский район — 95,97

7. Ленский район — 89,52

8. Абыйский район — 88,89

9. Оленекский район — 88,24

10. Усть-Янский район — 87,78

11. Оймяконский район — 84,00

12. Нюрбинский район — 83,90

13. Алданский район — 83,00

14. Усть-Майский район — 82,05

15. Вилюйский район — 81,14

16. Анабарский район — 80,71

17. Якутск — 80,60

18. Хангаласский район — 79,84

19. Верхоянский район — 79,59

20. Эвено-Бытантайский район — 77,88

21. Мегино-Кангаласский район — 77,32

22. Сунтарский район — 77,08

23. Булунский район — 76,74

24. Таттинский район — 76,39

25. Горный район — 76,25

26. Томпонский район — 75,92

27. Кобяйский район — 75,28

28. Усть-Алданский район — 74,21

29. Олекминский район — 74,08

30. Амгинский район — 70,45

31. Мирнинский район — 69,99

32. Верхневилюйский район — 69,69

33. Нерюнгринский район — 68,66

34. Намский район — 66,63

35. Чурапчинский район — 62,85.