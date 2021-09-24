В День государственности Республики Саха (Якутия) состоится прямая линия с Айсеном Николаевым

В понедельник, 27 сентября, в 19:00 часов состоится «Прямая линия с Айсеном Николаевым».

Ил Дархан ответит на интересующие якутян вопросы, а также с ведущими прямой линии обсудит актуальные для республики темы.

Трансляция эфира состоится на телеканалах «НВК Саха», «Якутия 24», «Россия 24», радио «Тэтим», «Радио России» и в социальных сетях Главы Якутии:

— Instagram https://instagram.com/nikolaev_aisen?utm_medium=copy_link;

— Одноклассники https://ok.ru/aisen.nikolaev/statuses/153722028643226;

— ВКонтакте https://vk.com/wall532632737_7030;

— YouTube https://youtu.be/GwemxWC-ki4;

— Facebook https://www.facebook.com/aisen.nikolaev14.

Для удобства жителей республики ЦУР Якутии @tsur14 объявляет приём вопросов. Задать его можно любым удобным способом:

— оставить личным сообщением в инстаграм-аккаунте Главы @nikolaev_aisen https://instagram.com/nikolaev_aisen?utm_medium=copy_link с пометкой в начале сообщения «Прямая линия»;

— через Telegram-бот @vopros14_bot;

— через баннеры «Госуслуги. Решаем вместе» на сайтах органов власти и местного самоуправления, выбрав категорию «Прямая линия Главы региона»;

— написать сообщение в https://instagram.com/tsur14?utm_medium=copy_link или в комментариях под данным постом;

— вопрос можно задать в онлайн-форме по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/1ehSRcXmuJONRKFvVe_np7VTX4wyS5gsORk8guNH_Jqo/edit.

Кроме того, задать вопрос Айсену Николаеву можно будет в ходе прямой линии, позвонив в студию по многоканальному номеру телефона 8 (4112) 32-01-11.