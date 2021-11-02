«Унизительная дискриминация и социальный апартеид». Известный адвокат оспаривает в суде куар-коды

В выходные известного адвоката и общественного деятеля Валерия МЕКУМЯНОВА не пустили в ресторан из-за отсутствия у него куар-кода. В понедельник, 1 ноября он обратился с иском в суд, оспаривая указ главы Якутии, согласно которому вход во многие общественные заведения установлен по куар-кодам. К слову сказать, аналогичные указы и распоряжения подписали главы многих субъектов России. Ниже приводится текст иска. SakhaLife предложил Валерию Петровичу изложить мотивы его поступка. И вот что из этого вышло.

СОБЛЮСТИ КОНСТИТУЦИЮ

Каждый из нас, граждан Российской Федерации, обладает правами и свободами, которые определены Основным законом страны в статье 2 первого раздела, то есть, в основах конституционного строя, как ВЫСШАЯ ЦЕННОСТЬ. И их признание, соблюдение и защита, гарантирует Конституция, есть обязанность государства. Именно они, как установлено в статье 18 Конституции, определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием.

Надеюсь, каждому понятен смысл этих конституционных гарантий.

Но вот, вы однажды приходите в ресторан, кафе, торговый центр, магазины и прочие подобные заведения, а вас не пускают туда, требуя так называемый «куар-код». На ваш резонный вопрос:

— На основании чего?

Вам суют какой-то Указ главы субъекта (что очень примечательно, почему, объясню ниже) о запрете допускать в эти заведения граждан, не имеющих «куар-кода», то есть, не прошедших вакцинацию, проще говоря, непривитых от коронавируса.

Получается, ваши права ограничены, как, допустим, у заключенного или находящегося под следствием гражданина? Ограничено ваше право на свободу передвижения, гарантированное конституционным законом о свободе передвижения?

Да, именно так и выходит.

Отсюда вопрос:

— могут ли быть ограничены права и свободы граждан, являющиеся ВЫСШЕЙ ЦЕННОСТЬЮ, основой конституционного строя, определяющие смысл существования, деятельности государства?

Да, безусловно.

Однако давайте посмотрим, как и когда, при каких обстоятельствах, на основании чего наши права и свободы могут быть ограничены. Это, конечно, определено Конституцией, конкретно в статье 56, которая гласит в части 1:

— «В условиях чрезвычайного положения для обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного строя в соответствии с федеральным конституционным законом могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием пределов и срока их действия».

А порядок ограничения этих ОТДЕЛЬНЫХ прав и свобод граждан, установлен в части 2 вышеуказанной статьи:

— «Чрезвычайное положение на всей территории Российской Федерации и в ее отдельных местностях может вводиться при наличии обстоятельств и в порядке, установленных федеральным конституционным законом».

Таким образом, ограничения прав и свобод граждан вводятся не нормативно-правовыми актами глав субъектов Российской Федерации, даже не Указами Президента РФ, а конституционными федеральными законами с указанием пределов и срока действия этих ограничений.

Я упомянул о нормативно-правовых актах, издаваемых главами субъектов не для красного словца. Оказалось, требование об обязательном предъявлении QR-кода для посещения ресторанов, кафе, торговых центров, магазинов и подобных заведений установлено Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 25 октября 2021 г. № 2103, называемым «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 года № 595 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 г.» и о внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)». Во всяком случае, господа рестораторы уж точно на него ссылаются.

Между тем, ознакомление с этим документом привело к выводу о том, что в нем конкретно не указано о требовании обязательного предъявления «куар-кода» для допуска в рестораны, кафе и прочее, но об этом можно догадаться (только догадаться), поскольку абзацем 1 пункта 6 этого Указа Главы республики установлено:

— «Внести в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2020 г. № 1294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Саха (Якутия) в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (СОVID-19)» следующие изменения».

Однако далее по тексту Указа опять же можно лишь догадаться, что речь идет именно о предъявлении QR-кода при проходе в рестораны и прочее:

— «3) в пункте 2.1:…

в) подпункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) с 30 октября 2021 года в:

рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные, банкетные залы;

иные предприятия общественного питания.»;

г) дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

«4) с 8 ноября 2021 года в торгово-развлекательные центры, торговые центры, торговые комплексы.».

Однако (!) в вышеуказанном Указе нет тех пунктов (!), в которые якобы вносятся изменения.

Предположение о том, что в Указ № 1294 были внесены еще до этого другие изменения, не подтвердились, поскольку такого документа в свободном доступе не оказалось. И вполне возможно, что такого документа вообще нет в природе.

И КАК ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ, КОТОРЫЙ НЕ СУЩЕСТВУЕТ? И, ГЛАВНОЕ, КАК ЭТО ИСПОЛНЯТЬ?

Между тем, считаю, что если даже и был и есть такой документ, в который внесены соответствующие изменения, он все равно незаконен, поскольку безосновательно ограничивает конституционные права граждан. Ведь требование о том, чтобы граждане имели при себе QR-код, является, в сущности, требованием об обязательной вакцинации. А частью 2 статьи 21 Конституции РФ гарантировано, что:

— «Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам».

Общеизвестный факт, что вакцина в РФ еще не прошла полной апробации, соответственно, речь может идти только о добровольной вакцинации. В настоящее время исследования «Спутник V» по-прежнему продолжаются и будут завершены лишь в декабре 2022 года.

Другие вакцины, в том числе ЗАРУБЕЖНЫЕ, находятся примерно в той же или даже более ранней стадии исследований.

И кто точно скажет, какие будут последствия прививкой такой вакциной, как это отразится на здоровье людей – ведь каждый организм уникален, по сути, неповторим, его аршином общим не измерить. Как все это стыкуется с главным постулатом медицины – «НЕ НАВРЕДИ!»?

Отсюда выводы, отсюда мое слово, как законопослушного гражданина:

— я согласен с такими ограничениями моих прав и свобод, но при условии соблюдения порядка, установленного Конституцией страны, а именно:

— пусть Совет Федерации издаст федеральный конституционный закон об объявлении в стране чрезвычайного положения, связанного с пандемией коронавируса;

— пусть испытание вакцины против коронавируса пройдет все соответствующие испытания, срок которых установлен медицинской практикой.

А то ограничения прав и свобод граждан – ВЫСШЕЙ ЦЕННОСТИ, основы конституционного строя, смысла деятельности государства – отдано на откуп властям субъектов Федерации, что есть существенное недопустимое нарушение Основного закона страны.

К тому же, Указ Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 года № 595, на реализацию которого якобы направлен Указа Главы нашей республики, не содержит никаких требований в части обязательного предъявления «куар-кода» при посещении ресторанов, магазинов, торговых центров и подобных заведений.

И я прошу у властей лишь одного:

— соблюдайте Конституцию Российской Федерации при издании нормативно-правовых актов, тогда не только я, но и абсолютное большинство общества признает эти акты.

Но пока происходит обратное, я 1 ноября подал в суд иск о признании Указа Главы республики недействующим с момента издания в той части, где установлено требование — без «куар-кода» не пускать свободных граждан в общественные места. Суды работают.

Подал в суд потому, что это какой-то социальный апартеид, иначе никак не могу определить. Унизительная дискриминация. Не знаю, какое решение вынесет суд, но большой веры нашему суду у меня, к большому сожалению, нет. Почему? Чтобы догадаться, не надо быть семи пядей во лбу, поскольку это секрет Полишинеля.

Но стоит защищать свои права, тем более, если они конституционные. Стоит. Я так думаю.