Сильнейшие спортсмены РФ соберутся на Кубке главы Якутии по Го

Кубок главы Якутии и первенство Дальневосточного федерального округа по игре Го пройдут в Якутске 22-28 августа. В рамках крупнейшего этапа Кубка России запланированы порядка 200 мероприятий. Из международных гостей участие пока подтвердили представители Польши и Казахстана, сообщает Министерство по физической культуре и спорту РС(Я).

Первый Кубок главы Республики приурочен к 100-летию ЯАССР. Образцом для организаторов послужил Чемпионат мира GENIUS EXTREME, проходивший во Владивостоке в 2021 году. Генеральным спонсором мероприятия выступает компания «Полиметалл» при поддержке Целевого фонда будущих поколений РС(Я).

Спортивная часть фестиваля пройдет на теплоходе «Демьян Бедный», после чего в Якутске состоятся мастер-классы, сеансы ведущих игроков России и другие массовые мероприятия по игре го, в которых смогут принять участие все желающие. 22 августа состоится подписание соглашения с директорами школ о внедрении игры в образовательную программу. Открытие Кубка и первенства Дальневосточного федерального округа запланировано 23 августа на Ленских столбах. На полях турнира пройдет креатон с участием представителей креативного кластера и ведущих эспертов. Тема креатона: «Потенциал стратегий Го для формирования компетенций будущего у молодежи Якутии».

Для жителей Якутска и его гостей 27 августа пройдет городской фестиваль по игре го. Участники не только изучат правила игры и сыграют первые партии, но и познакомятся с философией и историей го, культурными традициями народов стран Юго-Восточной Азии, где игра достигла наивысшего развития за многовековую историю своего существования. Для гостей республики также проведут уникальную экскурсию в «Царство вечной мерзлоты».

«Го – одна из старейших интеллектуальных игр в мире. Эта игра учит людей мыслить глобально и стратегически. Для меня это не просто камни, которые ты выставляешь. За ними всегда есть стратегия. Иногда ты жертвуешь и теряешь, но на самом деле одним ходом можешь полностью поменять картину мира», — сказал ранее Глава Якутии Айсен Николаев.

«Планируется огромное количество турниров по игре го. Смысл фестиваля в том, чтобы объединить интеллектуальные виды спорта с активными видами. Будет несколько площадок», — сообщила ведущий специалист дирекции по корпоративным коммуникациям АО «Полиметалл», руководитель пресс-службы РФ Го Бельтран Лиана Бельская.

По словам Бельской, игру приедут посмотреть казанские спортсмены. «У них недавно прошел Конгресс по игре го. Из Якутии в Татарстан тоже выезжали», — поделилась она. Также ожидается приезд федераций из Хабаровска, Владивостока, Магадана.

Несомненно, Кубок по игре Го сыграет важную роль в развитии игры в регионе, будет способствовать совершенствованию мастерства игроков.