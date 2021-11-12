Садовников не исключает введение QR-кодов на общественном транспорте Якутии

На сегодняшней встрече с первым заместителем председателя правительства Якутии, курирующем транспорт, SakhaLife поинтересовался, может ли Якутия последовать примеру других регионов, где обсуждается введение QR-кодов в общественном транспорте.

Дмитрий САДОВНИКОВ ответил, что он вообще за ужесточение проверки QR-кодов. Например, на днях он посетил ресторан «Чочур Муран», где самым внимательным образом изучили его QR-код. В другом же общественном месте Якутска удовлетворились лишь предъявлением QR-кода на телефоне, не сопоставляя его с паспортом, не проведя фейс-контроль, что вызвало неудовольствие руководителя.

— Если ситуация выйдет из-под контроля, не исключаю, что придется вводить QR-коды и на общественном транспорте, — отметил первый зампред. При этом он добавил, что это будет крайней мерой, ведь при суровом климате Якутии такие меры нежелательны, и это все понимают. Пока же республика не относится к регионам, где заболеваемость ковидом относительно низка.

Сам Дмитрий Дмитриевич лицом к лицу встретился с коронавирусной инфекцией одним из первых из якутян. В марте 2020 года в Якутск прибыл генеральный директор ПАО ЯТЭК Андрей КОРОБОВ, который оказался болен COVID-19. В бизнес-классе он летел вместе с представителями Фонда реформирования ЖКХ, с которыми активно общался в последующие дни Дмитрий Садовников, тогдашний министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Якутии. В последующие дни министр ЖКХиЭ Садовников, министр экономики Майя ДАНИЛОВА и некоторые другие руководители были вынуждены уйти на самоизоляцию. Пресса широко осветила этот факт. Весной прошлого года люди были сильно напуганы новой болезнью, медики еще не знали, как ее лечить. Супруга министра состоит в ватсап-группе многоквартирного дома, где они живут Садовниковы. Ей пришлось многое выдержать, так как некоторые жильцы нервничали, почему Садовникова не изолируют, разве самоизоляция в квартире достаточна? Весной 2020-го Дмитрий Дмитриевич устоял, и не заразился ковидом.

Но летом прошлого года переболел бессимптомно. Сначала выяснилось, что заболел его первый заместитель Виктор РОМАНОВ, с которым они виделись по работе ежедневно, активно общались.

«Меня бог наказал… Я тогда посмеялся над Виктором. А потом взяли тесты у всего руководства министерства ЖКХиЭ, моего помощника и кадровика. У всех результаты тестов оказались отрицательными, и только у меня – положительный. А вот и он, легок на помине, звонит», — говорит Садовников.

Нынешним летом Дмитрий Дмитриевич вакцинировался, и призывает якутян защитить себя и близких этим способом, чтобы противостоять распространению коронавируса.