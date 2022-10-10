Прошел республиканский  конкурс  «Я и мой наставник»

2023 год Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина объявлен «Годом педагога и наставника». В рамках XIV съезда учителей и педагогической общественности РС(Я) АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации имени С .Н. Донского — II» провёл в г. Алдан республиканский конкурс профессионального мастерства педагогов дошкольного образования «Я и мой наставник».

Наставничество – модный тренд или осознанная необходимость? Можно сказать, в ходе двухдневных состязаний был поиск ответа на этот вопрос от наставников и начинающих педагогов. Как лейтмотив в ходе конкурса звучало: доверительные отношения, мотивация на успех, наличие общего хобби. А как секрет взаимодействия с молодым педагогом наставники сочли передачу «изюминок» своего богатого опыта, привитие любви к профессии, и, во избежание профессионального выгорания, оберегать постоянно своего наставляемого от негативных воздействий, от возникающих проблем.

Добрые слова от организаторов конкурса прозвучали в адрес компетентного жюри и счётной комиссии. Им и заведующим двух детских садов, на базе которых проходили конкурсные испытания — МБДОУ «Дельфин» — Михайлицкой В.И., МБДОУ ЦРР – д/с «Снежинка» вручены благодарственные письма.

Добрые слова от организаторов конкурса прозвучали в адрес компетентного жюри и счётной комиссии, им и заведующим двух детских садов, на базе которых проходили конкурсные испытания, — МБДОУ «Дельфин» — Михайлицкой В.И., МБДОУ ЦРР – д/с «Снежинка» вручены благодарственные письма.

Шесть команд – финалистов — это педагоги Абыйского, Алданского, Сунтарского, Усть-Майского, Чурапчинского (д/с «Мичил») районов и г.Якутска (д/с «Северная сказка». Финальное испытание — «Круглый стол» на актуальные темы наставничества и дошкольного образования прошло в Межпоселенческой центральной районной библиотеке им. Н.А.Некрасова в формате ВКС, где к членам жюри присоединилась Неустроева А.Н., к.п.н., заведующая кафедрой дошкольного и начального образования педагогического института СВФУ, эксперт международного уровня.

Церемония награждения участников конкурса началась с вручения приза от педагогической династии Голубаевых, общий стаж которой составляет 170 лет: 6 из 8 членов семьи посвятили себя дошкольному воспитанию, а 4 — ро возглавляли и возглавляют дошкольные учреждения.

В номинации «Воспитатель воспитателей» отмечена наставник Щедривая Ольга Анатольевна, воспитатель МБДОУ «Теремок» г. Олёкминска,

«Педагогический дебют» — Панькова Анна Александровна, молодой педагог школы-сада №3 г.Нерюнгри.

Награждение лауреатов и победителя провели Шестопалов А.В., глава МР «Алданский район» и Лебедева Н.Н., заведующая кафедрой дошкольного образования ИРОиПК. Командам вручены грамоты, подарочные сертификаты и сувениры.

Итак, лауреатом III степени стала- команда МБДОУ ЦРР «Кораблик» Абыйского улуса: Черемкина С.Г., Игнатьева Д.И.

Лауреаты II степени – команды МБДОУ ЦРР «Нюргуьун» Сунтарского улуса: Николаева А. Г., Алексеева Н.А. и МБДОУ ЦРР «Мичил» Чурапчинского улуса: Батарина Е.С., Гоголева О. И.

Лауреаты I степени – команды МБДОУ «Северная сказка» г. Якутск: Семёнова Л.А., Бочарова А. Л. и МБДОУ ЦРР – д/с «Снежинка» г. Алдан, Николаева Л.Н., Скворцова Н.Ю.

Главный приз — кубок ГРАН – ПРИ — конкурса достался команде МБДОУ «Аленушка» Усть-Майского улуса, с.Петропавловск, в составе Поповой Л.В. и Никоноровой Д.В. Победители получили сертификаты по 30 000 руб. от Якутского рескома профсоюза работников образования и науки РС (Я).

Много добрых, тёплых слов прозвучало от участников конкурса, управлений образования улусов в адрес организаторов республиканского конкурса.