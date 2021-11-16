Помнит ли Якутия своих героев?

На странице Ольги Балабкиной в Телеграм опубликован пост о праздновании 100-летия первого из якутян Героя Советского Союза Федора Кузьмича Попова. Власти Якутии, видимо, не совсем в теме: Федор Попов — не легендарный снайпер.

1 октября 1943 года рядовой, стрелок 3-й стрелковой роты 467-го стрелкового полка 81-й стрелковой дивизии 61-й армии (Центральный фронт) Ф. К. Попов одним из первых в составе отделения переправился через реку Днепр у дер. Глушец. В траншеях врага вступил в рукопашный бой, захватил вражеский пулемет, открыл из него огонь и лично уничтожил свыше 70 фашистов. Своими смелыми действиями способствовал преодолению реки другими стрелковыми подразделениями полка. В бою 11 октября 1943 года был смертельно ранен и через два дня, 13 октября, скончался от ран.

За «образцовое выполнение боевых заданий командования по форсированию реки Днепр и проявленные при этом мужество и героизм» красноармейцу Федору Попову 15 января 1944 года было присвоено звание Героя Советского Союза, посмертно.