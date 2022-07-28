Печатный двор Якутии приглашает на XI межрегиональную выставку-ярмарку

26-27 августа ожидается XI межрегиональная выставка-ярмарка.

«Печатный двор Якутии-2022» в столице вечной мерзлоты — в Якутске.

Это большое событие после нескольких лет состоится вновь и приурочено к 100-летию Якутской АССР. Традиционная выставка-ярмарка «Печатный двор Якутии» проводится с целью укрепления и расширения связей участников республиканского, дальневосточного и российского издательского рынка, для пропаганды книги и повышения культуры чтения среди подрастающего поколения и для обмена передовым опытом в издательско-полиграфическом деле и распространении высококачественной литературы.

Организаторы:

— Министерство инновации, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия);

— Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия);

— АО «Национальная издательская компания «Айар» им. С.А. Новгородова»;

— ГКУ «Национальная библиотека Республики Саха (Якутия)»;

— ГБУ «Национальная вещательная компания «Саха»;

— ГАУ Республики Саха (Якутия) «Сахапечать»;

— АО РИИХ «Сахамедиа»;

— АО «Якутская республиканская типография им. Ю.А. Гагарина»;

— ГАУ Республики Саха (Якутия) «Детское издательство «Кэскил» им. Н.Е. Мординова-Амма Аччыгыйа»;

— АУ «Издательский дом «Ил Тумэн».

В качестве гостей ожидаются делегация Правительства г. Москвы, известная писательница Татьяна Устинова, российское издательство «Молодая гвардия», издатели, полиграфисты из г. Новосибирска и других регионов. Изъявили желание посетить выставку руководители крупнейшего издательства Средней Азии «Фолиант» из Казахстана, а также московский представитель международной книжной выставки во Франкфурте-на-Майне.

На выставке-ярмарке представят свои продукции, новинки и услуги издательства, полиграфические предприятия, редакции журналов и газет, а также авторы, творческие союзы, библиотеки и рекламные компании.

Также ожидаются «круглые столы» по различным проблемам издательской деятельности и профессиональным интересам, творческие встречи с современными авторами и писателями, презентации новых книг и издательских проектов, и, конечно, конкурс изданий. В конкурсе изданий выявятся победители по следующим номинациям:

1. «Лучшее учебное издание».

2. «Лучшее литературно-художественное издание».

3. «Детская книга».

4. «Дебют».

5. «Лучшая книга, изданная в районе (улусе)».

6. «Альбом».

7. «Лучшее краеведческое издание».

8. «Электронное издание».

9. «Периодическое издание».

10. «Лучшее полиграфическое исполнение».

Делается всё, чтобы жители Якутии как можно больше читали, развивались и насыщали внутренний мир. Приглашаем жителей и гостей столицы на это ярчайшее событие лета, которое дарит уникальную возможность встретиться с популярными писателями, издателями и приобрести новинки от ведущих российских издательств.

Подробная информация о выставке-ярмарке и конкурсе на сайте www.pdykt.ru

Контактное лицо по организационным вопросам:

Габышева Сардана Петровна, тел. +7 (914) 226 61 39, +7 (999) 173 62 12.