Ольга Балабкина: вакцинация и соблюдение ограничительных мер позволят сохранить благополучие

По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) на 29 сентября 2021 г. в республике выявлено 202 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом в ходе брифинга оперативного штаба Республики Саха (Якутия) по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции сообщила заместитель председателя Правительства Якутии Ольга БАЛАБКИНА.

За последние сутки в Якутске зафиксировано 124 случая заболевания ковидом; в Мегино-Кангаласском районе – 9 случаев, Верхоянском – 7, Ленском, Мирнинском, Таттинском, Хангаласском, Чурапчинском – по 6 случаев, Нерюнгринском – 5, Алданском, Верхневилюйском, Вилюйском – по 4; Кобяйском, Намском, Оленекском, Усть-Алданском, Усть-Майском – по 2, Амгинском, Верхнеколымском, Горном, Томпонском, Эвено-Бытантайском районах – по одному случаю.

Ольга Балабкина отметила, что улучшение санитарно-эпидемиологической ситуации по коронавирусу благодаря правильным действиям оперштабов и соблюдению населением ограничительных мер в последнее время наблюдается в Сунтарском, Мирнинском и Верхневилюйском районах.

«Наиболее сложная ситуация на настоящий момент по накопительному эффекту наблюдается в Таттинском улусе, где выявлено несколько семей в Ытык-Кюёле и ряде поселений улуса. Также большое количество заболеваний ковидом продолжает фиксироваться на территории Вилюйского района. Сложной продолжает оставаться ситуация в Усть-Алданском улусе, где также во многом не соблюдаются ограничительные меры. В основном, случаи заражения новой коронавирусной инфекцией связаны с массовыми с семейными мероприятиями», – сообщила она и указала на недоработку оперативных штабов названных районов.

Увеличение случаев заражения COVID-19 в столице республики в конце августа – в сентябре Ольга Балабкина объяснила миграцией населения – возвращением жителей Якутска из отпусков из других регионов и стран и приездом в столицу жителей из соседних районов для закупки товаров и продуктов, сбора запасов перед зимой. «При посещении рынков и торговых центров жители и гости столицы должны соблюдать установленные санитарно-эпидемиологические нормы, чтоб не допустить дальнейшего распространения коронавируса в маленьких населённых пунктах», – подчеркнула вице-премьер.

В качестве примера Балабкина привела северные улусы, в которых большой процент вакцинированных, отслеживание миграционных потоков, что позволяет сохранять баланс санитарно-эпидемиологического благополучия.

За сутки лабораториями республики проведено 5 092 исследования на коронавирусную инфекцию, это исследования методами ИФА и ИХА, а также ПЦР-тесты. Всего с начала пандемии обработано 1 464 518 тестов.

«Это очень высокий уровень исследований. За последние три недели изменена маршрутизация получения анализов из районов республики – сегодня верификация анализов проходит в групповом порядке, в связи с чем достаточно часто оперативные штабы районов дают информацию о большом количестве заражённых на территории того или иного улуса. На самом деле групповых больших заражений на территории республики не фиксируется», – подчеркнула Ольга Балабкина.