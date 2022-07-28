Один день народного депутата в Намском улусе

В каждый свой приезд в Якутию Петр Юмшанов обязательно наведывается в родной Намский улус. И это диктуется не только его тоской по отчему дому, но прежде всего его обязанностями перед родиной.



Обязательным пунктом посещения для начальника отдела вольной борьбы Федерации спортивной борьбы России является детско-юношеская спортивная школа имени П.П.Юмшанова. Открытая семь лет назад борцовская школа носит имя славного сына намской земли далеко не случайно. Именно в этой спортшколе, отметившей в прошлом году свое 40-летие, начинал свои первые шаги в спорте ставший первым заслуженным мастером спорта новой России будущий призер мира, обладатель Кубка мира и двукратный чемпион страны.

И в этот раз Пер Петрович прямо с дороги отправился в лагерь спортшколы, который расположен неподалеку от пос.Бетюн.

Лагерь находится на берегу живописной протоки реки Лена, здесь для воспитанников выстроены аккуратные домики, есть прекрасная столовая, под навесом уложен борцовский ковер. В этом сезоне здесь занимаются борьбой 25 мальчишек 10-14 лет из разных наслегов улуса. С ними работают заместитель директора ДЮСШ Михаил Аммосов, тренеры-воспитатели – опытный судья по вольной борьбе Алексей Гоголев, мастер спорта России, неоднократный чемпион республики Сергей Семенов, есть повара, медик.



Петр Петрович поговорил с ребятами, пожелал им успехов: «Только упорным трудом и непрестанными тренировками можно добиться поставленных целей!» В подтверждение своих слов заслуженный тренер России по видеосвязи пригласил к разговору своих недавних воспитанников по молодежной сборной страны, а ныне олимпийских чемпионов Абдулрашида Садулаева-Русского танка, Заурбека Сидакова и Заура Угуева, которые передали юным якутским борцам свои наставления и добрые пожелания.

Несомненно, что такое ярков воспоминание надолго останется в памяти у намских ребят. Петр Петрович заверил, что во время проведения международных турниров памяти олимпийского чемпиона Романа Дмитриева и его славного наставника Дмитрия Петровича Коркина пригласит к своим подопечным на мастер-класс именитых борцов мира.



Ныне в Намском улусе действуют три спортивных лагеря – борцовский в Бетюне, по игровым видам спорта в Маймаге и лагерь дневного пребывания воспитанников РС ДЮСШОР в с.Намцы. Не будет лишним напомнить, что в каждом наслеге улуса работают спортинструкторы и физкультурно-оздоровительная деятельность там проводится на систематической основе, что дает свои плоды. Все это достигнуто благодаря планомерной совместной работе действующего уже второй срок депутата Ил Тумэн П.П. Юмшанова и администрации улуса. Вот и в этот воскресный день народный избранник встретился с главой улуса Юрием Иннокентьевичем Слепцовым, с главами наслегов Петром Сокольниковым (Ленский наслег, т.е. село Намцы) и Александром Егоровым (Маймага), обсудил с ними насущные проблемы района и перспективные вопросы. Отличительной особенностью депутатской деятельности П.П. Юмшанова является тесное взаимодействие с главами всех наслегов улуса, налаженное им в самом начале первого срока народного избранника.



В завершение поездки Петр Петрович побывал в Намской средней школе № 1 имени И.С.Гаврильева, где его встретил директор Николай Парников. Как выпускник этой старейшей и самой большой школы района, Петр Юмшанов постоянно общается с коллективом своей альма матер, по мере сил оказывает действенную помощь. В школе кипит работа – идет ремонт, к 15 августа первая каменная школа улусного центра уже должно быть готово к началу очередного учебного года. По предложению Петра Петровича здесь оборудуется борцовский зал – все его оснащение уже заложено в бюджет. В рамках сотрудничества планируется открыть специализированный спортивный класс, где школьники с начальных классов будут постигать базовые основы спорта и здоровьесберегающих технологий.



По задумке народного депутата и его земляков, в центре села Нам должен быть создан педагогический кластер – здесь неподалеку друг от друга находятся уже упомянутая школа № 1, улусный лицей и политехническая школа №2, буквально через дорогу – борцовская ДЮСШ и целый спортивный комплекс со стадионом имени А.А. Игнатьева, где действует Республиканская спортивная школа олимпийского резерва имени Нь.С. Тимофеева во главе с Семеном Ядрихинским. Все эти учебные и спортивные учреждения должны объединить свои усилия и работать в одной связке для гармоничного развития наших детей.