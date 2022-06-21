MyTona собирается закрыть офисы в России

Этим летом MyTona, издатель в первую очередь мобильных игр, собирается закрыть офисы в России. Об этом сообщает zoneofgames.ru сразу несколько анонимных источников внутри компании группе InGameDev.

MyTona была основана в 2015 году братьями Алексем и Афанасием Ушницкими, штаб-квартира компании расположена в Сингапуре. В офисах компании работает более тысячи человек по всему миру.

Вам MyTona может быть известна как издатель игр якутской студии Fntastic, включая высокобюджетный шутер The Day Before.