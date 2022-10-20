Ковид в Якутии: сколько сегодня?
На 20 октября выявлено 84 новых случая коронавирусной инфекции:
— г. Якутск – 26 случаев,
— Абыйский район – 6 случаев,
— Олекминский и Сунтарский районы – по 5 случаев,
— Алданский, Верхневилюйский и Мирнинский районы – по 4 случая,
— Кобяйский район – 3 случая,
— Аллаиховский, Анабарский, Верхнеколымский, Вилюйский, Нерюнгринский, Нюрбинский, Среднеколымский, Усть-Майский и Хангаласский районы – по 2 случая,
— Амгинский, Горный, Ленский, Мегино-Кангаласский, Намский, Таттинский, Томпонский, Усть-Алданский и Эвено-Бытантайский районы – по 1 случаю.
За сутки лабораториями республики проведено 1 742 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 611 283 теста.
на 20.10.2022
За последние сутки госпитализировано 16 человек или 19,0% от общего количества выявленных случаев за сутки – 84 случая.
За сутки 31,0% новых случаев заболевания зарегистрировано в г. Якутске, в районах – 69,0%.
На 20.10.2022 лечение в стационарах получают 18,8% больных, в амбулаторных условиях – 81,2%.
За сутки выздоровело 67 человек.
Все тяжелые случаи заболевания зарегистрированы у не вакцинированных больных.
Первым компонентом привиты 686 891 человек.
(95,8% взрослого населения республики).
Ревакцинацию прошли 187 161 человек.
Это 74,6% от количества лиц — у кого наступил срок ревакцинации.
Низкие темпы ревакцинации: в Алданском, Анабарском, Верхоянском, Мегино-Кангаласском, Среднеколымском районах и г. Якутске.
Напоминаем, что необходимо в срок пройти повторную вакцинацию для создания устойчивого иммунитета.
На 20.10.2022 за сутки:
• Единым колл-центром «122» обработано 360 входящих звонков
• Проведено 1 742 исследования в сутки
• Из 160 развернутых коек для лечения больных COVID-19 свободно – 22,5%
• На горячую линию здравоохранения поступило 63 звонка
• Волонтеры не были задействованы
+7 (999) 174-67-82
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