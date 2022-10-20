Ковид в Якутии: сколько сегодня?

На 20 октября выявлено 84 новых случая коронавирусной инфекции:

— г. Якутск – 26 случаев,

— Абыйский район – 6 случаев,

— Олекминский и Сунтарский районы – по 5 случаев,

— Алданский, Верхневилюйский и Мирнинский районы – по 4 случая,

— Кобяйский район – 3 случая,

— Аллаиховский, Анабарский, Верхнеколымский, Вилюйский, Нерюнгринский, Нюрбинский, Среднеколымский, Усть-Майский и Хангаласский районы – по 2 случая,

— Амгинский, Горный, Ленский, Мегино-Кангаласский, Намский, Таттинский, Томпонский, Усть-Алданский и Эвено-Бытантайский районы – по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 1 742 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 611 283 теста.

на 20.10.2022

За последние сутки госпитализировано 16 человек или 19,0% от общего количества выявленных случаев за сутки – 84 случая.

За сутки 31,0% новых случаев заболевания зарегистрировано в г. Якутске, в районах – 69,0%.

На 20.10.2022 лечение в стационарах получают 18,8% больных, в амбулаторных условиях – 81,2%.

За сутки выздоровело 67 человек.

Все тяжелые случаи заболевания зарегистрированы у не вакцинированных больных.

Первым компонентом привиты 686 891 человек.

(95,8% взрослого населения республики).

Ревакцинацию прошли 187 161 человек.

Это 74,6% от количества лиц — у кого наступил срок ревакцинации.

Низкие темпы ревакцинации: в Алданском, Анабарском, Верхоянском, Мегино-Кангаласском, Среднеколымском районах и г. Якутске.

Напоминаем, что необходимо в срок пройти повторную вакцинацию для создания устойчивого иммунитета.

На 20.10.2022 за сутки:

• Единым колл-центром «122» обработано 360 входящих звонков

• Проведено 1 742 исследования в сутки

• Из 160 развернутых коек для лечения больных COVID-19 свободно – 22,5%

• На горячую линию здравоохранения поступило 63 звонка

• Волонтеры не были задействованы