Глава Якутии и Данчикову поздравил с прохождением в Госдуму

Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ пишет в соцсети:

— «Единая Россия» — единственная партия, которая дала якутянам возможность выбора депутата по партийному списку только от Республики Саха (Якутия). Другие партии объединили несколько регионов для выборов по партийным спискам. Например, с помощью голосов якутян, поданных за партию КПРФ, был избран депутат от Иркутской области. А благодаря решению «Единой России», вчера стало понятно, что наша Якутия получает депутатский мандат по партийному списку. И этот мандат я буду передавать Галине Иннокентьевне ДАНЧИКОВОЙ.

Галина Иннокентьевна уже на протяжении 5 лет защищает интересы якутян на федеральном уровне. За эти годы сделано очень много. Она развернула в Госдуме активную и эффективную законодательную работу, став соавтором более 120 законопроектов и постановлений. Эти инициативы направлены на улучшение качества жизни людей в Якутии и в России в целом.

Мы с Галиной Иннокентьевной обсудили планы продвижения интересов Республики в парламенте страны. Будем работать дальше на благо родной Якутии!