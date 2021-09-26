26.09.2021
00:04
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Политика

Глава Якутии и Данчикову поздравил с прохождением в Госдуму

Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ пишет в соцсети:

 — «Единая Россия» — единственная партия, которая дала якутянам возможность выбора депутата по партийному списку только от Республики Саха (Якутия). Другие партии объединили несколько регионов для выборов по партийным спискам. Например, с помощью голосов якутян, поданных за партию КПРФ, был избран депутат от Иркутской области. А благодаря решению «Единой России», вчера стало понятно, что наша Якутия получает депутатский мандат по партийному списку. И этот мандат я буду передавать Галине Иннокентьевне ДАНЧИКОВОЙ.

Галина Иннокентьевна уже на протяжении 5 лет защищает интересы якутян на федеральном уровне. За эти годы сделано очень много. Она развернула в Госдуме активную и эффективную законодательную работу, став соавтором более 120 законопроектов и постановлений. Эти инициативы направлены на улучшение качества жизни людей в Якутии и в России в целом.

Мы с Галиной Иннокентьевной обсудили планы продвижения интересов Республики в парламенте страны. Будем работать дальше на благо родной Якутии!

Айсен Николаев: Рад, что Якутию в Госдуме будут представлять пять депутатов!
Источник: https://web.facebook.com/aisen.nikolaev14
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