Где в Якутске можно получить вакцину в эти выходные ?

Оперативный штаб Республики Саха (Якутия) по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции информирует жителей города Якутска о дополнительных адресах прививочных пунктов на 13 ноября 2021 года.

Напомним, по поручению главы Якутии Айсена Николаева увеличено время работы прививочных пунктов во всех медицинских учреждениях и количество прививочных бригад. Вакцину от коронавируса теперь можно получить в будние и выходные дни не только в медицинских учреждениях, но и в дополнительных прививочных пунктах.

Для получения вакцины нужно подойти в прививочные пункты с паспортом, медицинским полисом и СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счёта).

АДРЕСА ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ ОТ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В ГОРОДЕ ЯКУТСКЕ НА 13 НОЯБРЯ 2021 ГОДА:

Поликлиника № 1 города Якутска:

— ул. Кирова, д.19, каб. 414, каб. 420, 9:00-20:00;

— филиал поликлиники по ул. Семена Данилова, д. 30/1, 09:00-18:00;

Медицинский центр г. Якутска:

— ул. Кальвица, д.3, каб. 124, каб. 304, 09:00-20:00;

— Жатай, ул. Северная, д. 23, 09:00-12:00;

— с. Тулагино. Ул. Порядина, д. 3, 09:00-18:00;

Дополнительный пункт:

— Жатай, ДК «Маяк», 09:00-13:00;

Республиканская клиническая больница № 3:

— ул. Кирова, д.34, каб. 107, 09:00-15:00;

Якутская городская больница № 2:

— ул. Кузьмина д.3, каб.11, каб. 20, 08:00-20:00;

— Марха, ул. Берёзовая, д. 11, каб 2, 09:00-15:00;

Дополнительный пункт:

— Мобильная акция «ФЛГ + вакцинация против ковид-19». Флюоромобиль будет стоять рядом с торговым центром «Светофор», ул. Авиаторов, д. 21, 11:00-17:00;

Якутская городская больница № 3:

— ул. Лермонтова, 121, каб. 414, каб. 531, 09:00-15:00;

— с. Хатассы, ул. Каландаришвили, д. 4/2, 09:00-12:00;

— с. Табага, ул. Строительная, д.31, 09:00-12:00;

Дополнительные пункты:

— ТРК «ТУЙМААДА», ул. Орджоникидзе, д 38, 1-ый этаж, 10:00-18:00;

— Главпочтамт, ул. Дзержинского, д. 4, 10:00-15:00.