Фотофакт: Глава Якутии поздравил избранного депутата Госдумы

21 сентября глава Якутии принял у себя в кабинете коммуниста и политического деятеля Петра АММОСОВА, избранного депутатом Госдумы от Якутии по одномандатному округу №24. Об этом Айсен НИКОЛАЕВ сообщил в сториз.

Фото: из соцсети Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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