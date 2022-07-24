24.07.2022
20:57
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Происшествия

Два человека погибли в результате столкновения автомобилей на трассе в Якутии

Пассажир с множественными травмами госпитализирован в реанимационное отделение.

23 июля около 15:00 часов дня  на 671-м километре  федеральной автодороги «Лена» водитель 1996 г.р. управляя автомобилем Тойота Ноах двигаясь со стороны г. Алдан  в сторону г. Томмот с неправильно выбранной скоростью, не справился с управлением, допустил выезд  на встречную полосу движения, где совершил столкновение  с автомобилем Тойота Виш. В результате дорожно-транспортного происшествия 65-летний водитель автомобиля Тойота Виш и 26-летний водитель Тойота Ноах от полученных травм скончались на месте происшествия. Об этом ИА YakutiaMedia сообщили в пресс-службе ГИБДД республики. 

Пассажир — мужчина 1996 г.р.  Тойота Ноах с множественными травмами госпитализирован в реанимационное отделение.  Местом ДТП является участок федеральной автодороги, прямая в плане, уклон, дорожное покрытие асфальтобетонное, ширина проезжей части 6.7 м. Погодное условие ясное,  без осадков, светлое время суток.  
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.
Серьезную опасность для жизни и здоровья населения в современных условиях, представляют дорожно — транспортные происшествия, которые нередко приводят к гибели участников дорожного движения, причинению вреда их здоровью и имуществу. Одной из причин ДТП с тяжкими последствиями является выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. Выезд на встречную полосу чаще всего допускается при совершении обгона — это опасный и рискованный маневр, связанный со значительным превышением скорости, вследствие чего, при столкновении транспортных средств, возрастает сила удара и это приводит к самым тяжким последствиям. 
Также как показывает анализ происшествий, выезду на полосу встречного движения сопутствует ряд нарушений: управление в состоянии опьянения, превышение скоростного режима.  
Госавтоинспекция республики  призывает водителей не торопиться совершать необдуманные маневры, быть внимательными при выезде на полосу встречного движения. Помнить, что необдуманные действия могут стоить жизни вам и окружающим вас людям. 
Самым главным принципом безопасности дорожного движения является выполнение требований дорожных знаков и Правил дорожного движения!!!


Фото: ГИБДД Якутии
Источник: YakutiaMedia

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