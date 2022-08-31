Доев Дмитрий: «За пять лет в Якутии появилось почти три тысячи новых мест в учебных заведениях»

Доев Дмитрий Витальевич — гендиректор инвестиционной Группы «ВИС», которая реализует ряд проектов в сфере социальной инфраструктуры Республики Саха (Якутия).

Все лучшее — детям

В конце 2015 года Группа стала победителем открытого конкурса Минэкономразвития региона и заключила соглашение на проектирование, строительство и техническое обслуживание объектов дошкольного, общего, дополнительного образования и культуры в столице субъекта. Холдинг — один из немногих, кто осуществляет строительство в суровых климатических условиях. Длительное воздействие низких температур, высокая влажность, сильные ветровые нагрузки, необходимость поддерживать устойчивость фундамента при непредсказуемом поведении замерзшего грунта — все это требует от реализатора проектов высокого уровня экспертизы.

При участии холдинга в столице Якутии появились: несколько современных школ, оснащенных мультимедийным оборудованием, компьютерными классами, спортивными и актовыми залами; детские сады с бассейнами и помещениями для тематических занятий; учреждения дополнительного образования.

«Беспрецедентность проекта для региона заключалась в том, что одновременно создавалось сразу 12 объектов. По сути, в столице Якутии сформирована новая современная материально-техническая база объектов образования и культуры», — говорит Дмитрий Доев.

Большой упор был сделан на сохранение традиций северных народов, созданы принципиально новые условия для всестороннего развития детей. В конце 2018 года начата эксплуатация нового здания национальной школы «Айыы Кыhата». В ней изучается культура народа саха, его язык и обычаи. В учреждении появился свой фольклорный театр.

Начало работу и еще одно необычное образовательное учреждение — Международная арктическая школа, расположенная на территории Центра отдыха и здоровья «Сосновый бор». В странах СНГ меньше двух десятков подобных школ. В ученики принимают талантливых детей со всего региона.

Культура — двигатель прогресса

Среди инфраструктурных проектов, реализуемых Группой «ВИС», — целые культурные кластеры, призванные стать точками притяжения для якутян.

В сентябре 2020 года в Гагаринском округе Якутска открылся Центр культуры и современного искусства имени первого космонавта планеты. Трехэтажное здание располагает местами для досуга практически любой категории граждан: от молодежи до ветеранов. К их услугам — киноконцертный зал на пять сотен мест, мастерские, кафе, переговорные комнаты, танцевальный зал. Кроме того, в здании разместился музей республиканской авиации с уникальными экспонатами.

По словам Доева, подходы к проектированию, техническому наполнению и оснащению Центра делают его центром притяжения не только для жителей близлежащих кварталов, но и всей столицы Якутии. Наличие в городе такого объекта способствует подтверждению статуса Якутска как культурной столицы Арктики.

В 2019-м инфраструктурная Группа заключила еще одно ГЧП-соглашение с правительством республики, благодаря которому к 2024 году в Якутске появится единый архитектурный ансамбль Государственной филармонии и Арктического центра эпоса и искусств. Благодаря этому новому комплексу столица субъекта получит возможность принимать фестивали и конференции всероссийского и международного масштаба. Вокруг Центра создадут современное общественное пространство: на берегу озера Сайсары благоустроят набережную и площадки для отдыха.

Здоровье Севера

Недавно в республике началось строительство шестиэтажной поликлиники якутской горбольницы №2. Через несколько лет она станет крупнейшим медцентром для всех возрастов в регионе: здание включает в себя детский и взрослый блоки, а также женскую консультацию.

Поликлиника будет работать в формате SMART c доступом к единой информационной системе, позволяющей врачам отслеживать результаты анализов пациентов в онлайн-режиме. Это значительно уменьшит количество бумажной работы специалистов и сократит время приема. По словам Доева, проекты в сфере здравоохранения входят в число приоритетных направлений Группы (в ее составе развивается отдельный дивизион, отвечающий за создание объектов, связанных с медициной).

Важно отметить, что создание новой поликлиники и других объектов социнфраструктуры инвестиционная Группа реализует в формате государственно-частного партнерства.

«В условиях недостаточности бюджетных средств возводятся современные и нужные объекты социальной инфраструктуры, которыми можно пользоваться уже сегодня, а расплачиваться за них регион сможет в течение нескольких лет», — отмечает Доев Дмитрий.

Такая модель выгодна еще и тем, что за результат также отвечает инвестор. Среди обязательств частного партнера — строительство, комплектация и техническая эксплуатация объекта. Это позволяет оснащать медицинские учреждения новейшим оборудованием, рассчитывать на скорое появление которого в регионе в иных случаях не приходится.

Дмитрий Доев — биография (справочно)

Доев Дмитрий Витальевич — топ-менеджер, является руководителем головной компании Группы «ВИС» с 2021 года.

В начале 2000-х возглавлял производственную фирму, ставшую впоследствии строительным дивизионом холдинга.

На протяжении 15 лет трудовая биография управленца была связана с нефтегазовой отраслью: Доев был руководителем ряда дочерних предприятий «Газпрома». Позже покинул структуры госкомпании.

Доев Дмитрий включен в число управленцев РФ по версии делового журнала «Генеральный директор».