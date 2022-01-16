Будет ли в Якутии введен локдаун?

В Якутии планов по введению локдауна по новой коронавирусной инфекции нет, сообщил 15 января в ходе прямого эфира в социальных сетях глава Якутии Айсен Николаев. Локдаун является крайней мерой, которая принимается, если заболеваемость и нагрузка на систему здравоохранения выходят из-под контроля.

Пока никаких оснований для введения локдауна мы не видим, действия будут приниматься исходя из эпидемиологической ситуации

В Якутии в последние несколько дней наблюдается значительный рост заболеваемости COVID-19 — 75% заболевших приходится на Якутск. На сегодня в стационарах Якутска проходят лечение около 300 человек с новой коронавирусной инфекцией. При этом в столице республики можно организовать до 2 тысяч инфекционных коек для больных новой коронавирусной инфекцией. По данным Минздрава республики, по всей республике при необходимости можно развернуть порядка 5 тысяч ковидных коек. Большая партия экспресс-тестов на COVID-19 уже закуплена. В первую очередь, они будут направлены в труднодоступные районы.

В республике также выявили новый штамм «Омикрон». В связи с этим в регионе вновь вводят ограничения. «К сожалению, на сегодня имеем официально выявленный случай штамма омикрон в Якутске. Это вынуждает нас более серьезно относиться к вопросам соблюдения всех ограничений», — сообщил Николаев.

В Якутске пропуск в торговые центры осуществляется по QR-кодам. На час сократили работу предприятий общественного питания — сейчас они работают до полуночи. В торговые центры с сегодняшнего дня вход снова по QR-кодам.

«Я прошу людей с пониманием отнестись к этому решению. Оно принимается исключительно в целях сохранения здоровья людей. Омикрон очень опасен тем, что его заразность, как говорят специалисты, от трех до семи раз выше, чем у других форм коронавируса. В этих условиях не можем никак говорить о смягчении требований. Мы должны делать все, чтобы сберечь здоровье людей», — добавил Николаев.

Он также в очередной раз напомнил о важности соблюдения ограничительных мер. «Масочный режим, дезинфекция, термометрия – это все очень важно. И конечно же, вакцинироваться, потому что всеми специалистами по всему миру говорится о том, что даже если вакцинированные болеют новым видом штамма «омикрон», то болеют легче и бессимптомно», — сказал он.

В школах города Якутска образовательный процесс продолжается в традиционном очном формате.

«На сегодняшний день в школах районов нет оснований для введения дистанционного обучения. При этом при выявлении заболевшего ребёнка на карантин закрываются классы в школах или группы в детских садах», – сообщил глава.

В образовательных организациях предприняты все меры для недопущения распространения коронавирусной инфекции, проводятся дезинфекции, работают рециркуляторы, не допускаются к очному обучению дети с признаками ОРВИ.

По информации Министерства образования и науки республики и управления образования ГО «город Якутск» в городе Якутске на дистанционную форму обучения переведены учреждения дополнительного образования.

Напомним, перевод на дистанционное обучение принимается решениями районных оперштабов по согласованию с Управлением Роспотребнадзора в Республике Саха (Якутия) в зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации в каждом отдельно взятом муниципальном образовании.