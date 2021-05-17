АЛРОСА подвела итоги зимних грузоперевозок

17 мая 2021 г. — Завоз грузов на промышленные площадки АЛРОСА зимой 2020-2021 гг. прошел успешно, несмотря на сложные климатические условия. Всего было доставлено 90 тыс. тонн грузов.

Большую часть перевезенных грузов составили наливные. На дизельное топливо, нефть, керосин ТС-1, бензин пришлось 57% всего объема — 51 тыс. тонн. Технические грузы, оборудование, металлопродукция, трубы и т.п. составили 43%, или 39 тыс. тонн. По автозимникам до пунктов назначения было фактически доставлено из Усть-Кута 7 тыс. тонн, из Ленска и Мирного в Накын — 51 тыс. тонн, Нюрба-Накын — 19 тыс. тонн.

«Зима сезона 2020-2021 была очень холодная. Несмотря на это, перевозка грузов прошла без проблем. План выполнен на 108%», — сказал Алексей Еремин, генеральный директор дочерней компании АЛРОСА «Алмаздортранс».

Успех зимнего завоза для промышленных предприятий АЛРОСА зависит от слаженности действий специалистов ООО «Алмаздортранс», Мирнинского управления автодорог и Управления материально-технического снабжения.

«Если оборудование, техника, ГСМ или строительный материал получены не вовремя, сбоев в работе алмазников не избежать, — отметил директор УМТС Александр Волянский. – Вот почему наша задача – всегда быть на шаг впереди пожеланий заказчика».

С этой целью в УМТС внедрена автоматизированная система учета складских процессов. В сжатые сроки развернута учетная система, спроектирована база складского хранения.

Мирнинское управление автомобильных дорог АЛРОСА задействовало всю имеющуюся технику для обеспечения полноценной и своевременной работы зимников общей протяженностью 3891 км. Основные направления — «Таас-Юрях — село Верхнемарково Киренского района Иркутской области» (730 км), и автозимник «478 км автодороги Анабар – Накын – Нюрба».

«Аномально высокие температуры воздуха в конце осени и начале зимы не повлияли на сроки открытия и эксплуатацию автозимников. В начале декабря был введен автозимник на Накынское месторождение грузоподъемностью 100 тонн, благодаря чему транспортники смогли доставить для НГОК тяжелую технику для выполнения плана алмазодобычи», — подчеркнул Александр Кондратьев, начальник МУАД.