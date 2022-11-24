АК «Якутия» вновь не досталась субсидия на самый востребованный рейс

Сегодня, 24-го ноября, Росавиация опубликовала результаты проведения отбора авиаперевозчиков в целях обеспечения доступности воздушных перевозок населению на предстоящий 2023 год, и там нет субсидирования на самом востребованном маршруте Якутск – Москва для местной авиакомпании «Якутия». Он, как и год назад, снова достался авиакомпании «Аэрофлот».

Субсидированные маршруты Владивосток – Екатеринбург, Владивосток – Минеральные Воды, Владивосток – Сочи, Владивосток – Якутск, Екатеринбург – Хабаровск, Екатеринбург – Якутск, Красноярск – Якутск, Минеральные Воды – Якутск, Нерюнгри – Москва, Нерюнгри – Новосибирск, Новосибирск – Якутск, Омск – Якутск, Певек – Москва, Санкт-Петербург – Хабаровск, Санкт-Петербург – Якутск, Сочи – Хабаровск, Сочи – Якутск, Южно-Сахалинск – Якутск по-прежнему оставили за авиакомпанией «Якутия».

Другой якутской авиакомпании – «АЛРОСА» – сохранили субсидии в отношении маршрутов Мирный – Москва, Мирный – Новосибирск, Мирный – Санкт-Петербург, Новосибирск – Полярный, Полярный – Москва.

Авиакомпании «Ред Вингс», «Уральские авиалинии» и «Аэрофлот» также будут совершать субсидированные перелёты в Якутию.

Субсидированные авиабилеты поделены на две тарифные категории: для пенсионеров (точнее – для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет), для молодёжи в возрасте до 23 лет, для инвалидов и многодетных семей. И вторая категория претендентов на льготный перелёт от государства – все прочие с регистрацией в ДФО.

Источник: Новости Росавиации