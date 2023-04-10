10.04.2023
13:42
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Якутия
Айсен Николаев: Юрий Петрович высоко оценил работу предприятия
В республике работает заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Петрович Трутнев. Мы посетили предприятие «Якт-Сокол» по производству квадроциклов.
Квадроциклы, которые выпускаются тут, предназначены для круглогодичных перевозок при любых дорожных условиях, даже могут преодолевать небольшие водные преграды. Недавно предприятие начало изготавливать модернизированные квадроциклы «Сокол Пикап»с прицепами для наших военнослужащих. Квадроциклы уже зарекомендовали себя как мощная техника, которая не боится никаких преград.
Юрий Петрович высоко оценил работу предприятия. Он дал поручение поддержать расширение производства для наращивания поставок этой важной в сегодняшних условиях техники.
Источник: t.me/aisen_nikolaev
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