Айсен Николаев встретился с Патриархом Кириллом

Сегодня, в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, глава Якутии Айсен Николаев встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Встреча прошла после Божественной Литургии, посвященной 390-летию вхождения Якутии в состав Российского государства.

Айсен Николаев от имени народа Якутии поблагодарил Патриарха Кирилла за Богослужение в Успенском Соборе Московского Кремля и постоянную поддержку республики. Он отметил огромную роль Русской Православной Церкви в развитии Якутии.

«Разрешите поблагодарить вас за внимание к Якутской епархии, за то, что находите время для совершения литургии и разделяете с нами радость молитвенного общения. Ваши слова и наставления для якутян особенно значимы. Сегодня мы испытываем не самые простые времена. Но, если мы будем сильны в своей вере, чисты в своих помыслах, то, я уверен, и у нашего государства, и у наших народов, и у нашей церкви будет все хорошо. Якутия — это один из регионов, который в сегодняшней ситуации способен стать локомотивом, который будет тянуть за собой не только Дальний Восток, но и всю страну. Экономическое развитие, высокий уровень человеческого капитала и высокие духовно-нравственные ценности дают надежную основу для этого», — сказал глава региона.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высоко оценил вклад руководства республики в укрепление межнациональных отношений и выразил уверенность в том, что поступательное развитие экономики региона неизбежно повлияет на рост качества жизни якутян.

«Моя особая благодарность к властям и к предыдущим, и к ныне действующим республики. То, что сегодня так благополучно складывается во взаимодействии двух народов, в созидании национальной жизни Якутии, в развитии ее экономики, совершенствовании инфраструктуры и всего прочего, о чем известно нам, живущим за тысячи километров от Якутии, имеет под собой основу, которая в первую очередь связана с добрыми межнациональными отношениями», — отметил он.

Говоря о повороте на Восток, Патриарх отметил, что все больше внимания будет обращаться на жизнь населения Якутии. Это повлечет за собой развитие и процветание республики. Задача заключается в том, чтобы сохранять природные богатства и, опираясь на них, развивать промышленность, инфраструктуру, культуру и все, что обуславливает качество жизни людей.

На встрече обсудили ход реализации Соглашения о социальном партнерстве между Русской Православной Церковью и Республикой Саха (Якутия), деятельности Якутской епархии и социальном партнерстве.

В Якутской епархии уделяется значительное внимание работе с молодежью. Действуют православные молодежные движения «Православная Якутия», православный военно-патриотический клуб «Молодая Якутия». В этом году на Свято-Иннокентьевский форум приехали не только из районов Якутии, но и из Биробиджана, Магадана, Читы, Хабаровска, Камчатки, Сахалина и Санкт-Петербурга.

Реализуется многопрофильный проект «Арктический десант» по северным районам, вобравший в себя несколько проектов — победителей грантового конкурса «Православная инициатива».

Якутской епархией ведется работа и по переводу Нового Завета, Псалтири, отдельных книг Ветхого Завета на якутский язык и на языки коренных малочисленных народов Севера.