Айсен Николаев: Развитие России требует максимально быстрого развития инфраструктуры

В Якутске состоялось выездное совещание комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. По его итогам приняты решения по развитию промышленного и логистического потенциалов Якутии в изменившихся экономических условиях.

Совещание прошло под председательством главы комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправления и делам Севера Андрея Шевченко.

«Якутия имеет особое стратегическое значение для экономики страны и обеспечения ее безопасности. Уникальные природные богатства – ее конкурентное преимущество. При этом регион характеризуется экстремальными природно-климатическими условиями — практически вся территория находится в зоне вечной мерзлоты. Это пример успешной реализации возможностей развития в объективно сложных условиях. Последние шесть лет темпы роста экономики опережают среднероссийские. Резкое изменение геополитической и экономической ситуации диктует новые вызовы, требует объединения усилий федеральных и региональных властей. Наше совещание мы во многом рассматриваем как возможность сверить часы, наметить направления дальнейшей совместной работы», – отметил он.

Глава Якутии Айсен Николаев в своем выступлении обозначил основные задачи, которые необходимо решить для реализации промышленного потенциала.

«За последние двадцать лет республика стабильно наращивает промышленные показатели. А в последние годы мы ежегодно обновляем исторические максимумы добычи золота, нефти, газа и угля. За 8 месяцев этого года индекс промышленного производства составил 113,3 % по уровню прошлого года, самого успешного в постсоветской истории. И сейчас по росту промышленного производства мы занимаем пятое место в стране», – сказал глава.

Важнейшей задачей является обеспечение транспортной доступности и развитие энергетики. Именно эти факторы, по его мнению, замедляют рост промышленности и экономики в целом.

«Широкомасштабное освоение ресурсов сдерживается серьезнейшими факторами. В первую очередь, это слабость транспортно-логистического и энергетического каркаса, сформированного еще в 60-е годы прошлого века. Их функционал безнадежно устарел. А новый вектор развития России требует быстрого разворота транспортных магистралей на Восток, максимально быстрого и широкого развертывания логистической инфраструктуры», — отметил глава.

Среди ключевых проектов, которые необходимо реализовать, Айсен Николаев назвал строительство железной дороги до Магадана, Ленского моста, круглогодичной автодороги «Амга», которая должна обеспечивать выход к порту Аян на Охотском побережье и реконструкцию аэропортовой инфраструктуры.

Решения, принятые на совещании комитета Совета Федераций, адресованы федеральным органам государственной власти и республиканским властям.

Так, правительству Российской Федерации рекомендовано ускорить рассмотрение выделения дополнительного финансирования на строительство высокотехнологичной Жатайской судоверфи. Сегодня у проекта есть отставания по срокам из-за роста цен на стройматериалы.

Еще один вопрос, на который предложено обратить внимание кабмина страны, связан с софинансированием расходов субъектов Дальнего Востока по организации местных воздушных перевозок. В настоящий момент внутрирегиональные перевозки субсидируются из бюджета республики. Так, субсидии выделяются на внутрирайонные перевозки, а также на полеты до арктических районов.

Есть и решения, которые будут направлены конкретным федеральным министерствам. Например, министерству промышленности и торговли Российской Федерации рекомендовано совместно с государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» рассмотреть возможность разработки нового финансового продукта для предоставления льготного заемного финансирования потенциальным концессионерам или частным партнерам в рамках соглашений о государственно-частном партнерстве при реализации проектов по строительству доков и слипов в удаленных от города Якутска бассейнах рек, находящихся в пределах территории северного завоза.

Министерству транспорта Российской Федерации дана рекомендация по включению в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2030 года 11 аэропортов Якутии (Ленск, Сунтар, Алдан, Мома, Усть-Куйга, Саскылах, Усть-Мая, Батагай, Оленек, Зырянка, Маган). Ранее в этот план по заявке главы республики Айсена Николаева были включены 15 аэропортов.

Этому же ведомству рекомендовано рассмотреть возможность софинансирования из федерального бюджета строительства (реконструкции) посадочных площадок в труднодоступных населенных пунктах республики, установления для авиационных предприятий малой авиации, имеющих сертификат эксплуатанта в соответствии с федеральными авиационными правилами, нулевых ставок аэропортовых сборов.

Также это министерство рассмотрит возможность строительства дополнительной дноуглубительной техники для администрации Ленского бассейна внутренних водных путей, строительства доков в бассейнах рек и решения других вопросов для развития Севморпути.

А правительству Республики Саха (Якутия) необходимо будет представить в уполномоченные федеральные органы власти заявки, предложения, а также иную необходимую документацию для реализации рекомендаций, содержащихся в принятом Советом Федераций документе.