Айсен Николаев поздравляет с Днём коренных народов мира

Уважаемые якутяне!

От имени руководства Республики Саха (Якутия) и от себя лично поздравляю вас с Днём коренных народов мира!

Этот праздник имеет особое значение для нашей северной республики. Испокон веков в суровом климате Якутии в гармонии с природой, в мире и согласии живут представители различных коренных народов. Они – хранители бескрайних северных территорий, богатого исторического наследия, самобытной культуры, традиционных отраслей, родных языков и древних традиций.

Сегодня российский Север, Арктика – это стратегически важная территория для нашего государства, и это дает новые возможности и перспективы для развития. Вместе с тем, мы должны сохранить и уникальный образ жизни коренных народов.

В Республике Саха(Якутия) уделяется большое внимание защите прав коренных народов, приняты республиканские законы, которые регулируют все стороны жизнедеятельности, реализуются государственные программы и проекты, призванные вдохнуть новую жизнь в эту суровую и прекрасную землю, сделать Арктику притягательной для проживания. Строятся школы, больницы, детские сады, объекты культуры и спорта, новые жилые дома. Это бесценный опыт сохранения жизненного уклада в согласии с природой не только для страны – для мира.

В нашем единстве и согласии кроется сила и крепкая основа для будущего развития республики и страны. Благодаря общему созидательному труду и заботе о родном крае сегодня наша Якутия стала форпостом развития экономики и социальной сферы, мы делаем все для развития нашего общего родного дома. Уверен, что мы будем и дальше работать для успеха и процветания республики, для того, чтобы все народы жили счастливо на нашей общей земле!

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, гармонии с окружающим миром и благополучия во всём, воплощения всех поставленных планов!

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев