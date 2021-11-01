Айсен Николаев полностью сменил руководство минздрава Якутии

Сегодня, 1 ноября глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ кадровыми указами полностью сменил руководство министерства здравоохранения республики.

Напомним, что 20 октября он своим указом уволил прежнего министра Елену БОРИСОВУ и назначил и.о. министра здравоохранения Лену АФАНАСЬЕВУ, ранее возглавлявшую онкодиспансер, на тот момент депутата Якутской городской Думы. Ее кандидатура будет внесена на рассмотрение депутатов Ил Тумэна.

Сегодня, 1 ноября глава республики подписал еще три кадровых указа. Все они касаются минздрава. Первый замминистра – выходец из Карелии. Два замминистра прошли школу онкодиспансера, который стал кузницей кадров для руководства минздрава республики. Из чего можно сделать вывод, что главу совершенно не устраивала работа прежнего минздрава.

Роман САВИН назначен первым заместителем министра здравоохранения Якутии

Своим указом от 1 ноября 2021 года № 2112 Глава Якутии Айсен Николаев назначил Романа Савина первым заместителем министра здравоохранения Республики Саха (Якутия).

Курируемые направления:

— Отдел информационных технологий и стратегического развития;

— Отдел государственной службы, кадровой, антикоррупционной политики и наград.

До своего назначения Роман Савин с мая 2020 года работал замминистра здравоохранения республики по экономике и финансам

СПРАВКА

Савин Роман Александрович

Образование – высшее

В 2011 г. окончил Алтайский государственный медицинский университет по специальности «экономика и управление на предприятии здравоохранения».

Трудовая деятельность:

2010 — 2011 гг. – экономист отдела государственного заказа и сопровождения договоров бюджетного учреждения ХМАО-Югры «Ханты-Мансийский клинический психоневрологический диспансер»;

2011 — 2012 гг. – менеджер ООО «Лазоревка»;

06.2012 — 10.2012 гг. — экономист 2 категории МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Калининграда»;

10.2012 – 05.2017 гг. – начальник отдела закупок, заместитель директора по экономическим вопросам ГКУ «Калининградская областная фармацевтическая компания»;

08.2017 — 12.2017 гг. – консультант отдела анализа и мониторинга закупок Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Министерства финансов РФ;

12.2017 — 02.2019 гг. – заместитель министра здравоохранения Республики Карелия;

С мая 2020 г. по 1 ноября 2021 г. работал заместителем министра здравоохранения Республики Саха (Якутия).

Любовь БУРНАШЕВА назначена заместителем министра здравоохранения Республики Саха (Якутия)

Указом от 1 ноября 2021 года № 2113 Глава Якутии Айсен Николаев назначил Бурнашеву Любовь Степановну заместителем министра здравоохранения Республики Саха (Якутия).

Курируемые направления:

— Департамент организации медицинской помощи населению;

— Отдел ведомственного контроля качества медицинской помощи и обращения граждан.

СПРАВКА

Бурнашева Любовь Степановна

Образование – высшее

— 2004 г. Иркутский государственный медицинский университет

— 2018 г. Международная академия экспертизы и оценки

Специальность: Врач по специальности «Медико-профилактическое дело»;

— Врач-организатор здравоохранения и общественного здоровья;

— Педагог профессионального образования и дополнительного профессионального образования.

Трудовая деятельность:

03.1995 — 09.1995 – помощник санитарного врача по гигиене питания в Таттинском ЦГСЭН;

09.1995 — 03.1996 – акушерка Хоногорского ФАПа Усть-Алданской центральной районной больницы;

03.1996 — 09.1997 – фельдшер в Таттинской гимназии;

09.1997 — 08.1998 – помощник врача-эпидемиолога в Таттинском ЦГСЭН;

09.1998 — 07.2004 – студент медико-профилактического факультета Иркутского государственного медицинского университета;

08.2004 — 01.2005 – врач-эпидемиолог ФГУ «ЦГСЭН в г. Якутске Республики Саха (Якутия)»;

01.2005 — 04.2006 – ведущий специалист отдела эпидемиологического надзора территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

04.2006 — 08.2006 – главный специалист отдела эпидемиологического надзора территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

08.2006 — 08.2017 — главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

08.2017 — 03.2020 – врач методист ГБУ РС(Я) «Якутский республиканский онкологический диспансер»;

С апреля 2020 года по 1 ноября 2021 года работала заместителем главного врача по организационно-методической работе ГБУ РС(Я) «Якутский республиканский онкологический диспансер».

С августа 2020 года является доцентом Медицинского института ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова».

Надежда ФЕДОРОВА назначена заместителем министра здравоохранения Республики Саха (Якутия)

Указом от 1 ноября 2021 года № 2114 глава Якутии Айсен Николаев назначил Федорову Надежду Тимофеевну заместителем министра здравоохранения Республики Саха (Якутия).

Курируемые направления:

-Планово-экономический отдел;

-Отдел правового обеспечения и мобилизационной подготовки.

СПРАВКА

Федорова Надежда Тимофеевна

Образование – высшее

— Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова, факультет иностранных языков, 1999 г.

— ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова» Финансово-экономический институт, 2013 г.

Трудовая деятельность:

1999-2014 гг. – главный специалист-эксперт бюджетного отдела ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Республике Саха (Якутия);

2014-2017 гг. – руководитель экономической группы ГУ Управление Пенсионного фонда в г. Якутск;

С 2017 года по 1 ноября 2021 года работала заместителем главного врача по экономическим вопросам ГБУ РС(Я) «Якутский республиканский онкологический диспансер».

С 2011 года является доцентом кафедры математической экономики и прикладной информатики Института математики и информатики ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова».

Об этом сообщает пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).