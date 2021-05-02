02.05.2021
17:32
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Политика

Айсен Николаев опубликовал доходы за 2020 год

В рамках действующего законодательства глава Якутии Айсен Николаев опубликовал сведения о доходах, расходах и имуществе себя, супруги и несовершеннолетнего ребенка за 2020 год, сообщает пресс-секретарь Ил Дархана Афанасий Ноев. 

В 2020 году доход главы региона меньше, чем в 2019 году и составил 6 516 108, 47 рублей. Доход Людмилы Николаевой в 2020 году тоже меньше, чем в 2019 году и составил 16 639 793, 29 рублей. 

По имуществу изменений нет.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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