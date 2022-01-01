Айсен Николаев о прошедших муниципальных выборах в республике и кадровой политике

Одним из вопросов, рассмотренных 30 декабря в ходе эфира передачи «Якутия, вперед!» на НВК «Саха» с участием главы Якутии Айсена НИКОЛАЕВА, стали кадровые назначения в правительстве региона и результаты прошедших в этом году муниципальных выборов.

Говоря о кадровых назначениях в правительстве и администрации главы и правительства, Айсен Николаев отметил, что они связаны с задачами, которые стоят сегодня в той или иной отрасли. «Жизнь не стоит на месте. Изменения необходимо проводить исходя из требований и вызовов времени», – отметил Айсен Николаев.

В течение следующих 10 лет, объявленных в регионе Десятилетием здоровья, предстоит большой объём планомерной работы по повышению качества и доступности медицинской помощи, персонализации медицины и развитию высокотехнологичных ее видов. «Уверен, что новый министр здравоохранения Лена АФАНАСЬЕВА, как профессионал высокого класса, с этой задачей справится», – сказал Айсен Николаев.

Повышение качества и воспитательной функции образования, развитие гражданского самосознания у подрастающего поколения – вот лишь некоторые основные задачи, поставленные перед министром образования Ириной ЛЮБИМОВОЙ.

Целый спектр задач необходимо решить в области экологии, природопользования и лесного хозяйства, в том числе – реализация стратегического указа об экологическом благополучии, выстраивание эффективной системы борьбы с лесными пожарами.

По мнению главы республики, колоссальный опыт Сахамина АФАНАСЬЕВА, возглавляющего сегодня комитет парламента республики по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии, позволит повысить качество работы по защите экологии на законодательном уровне, а опыт Евгения ПЕРФИЛЬЕВА, исполняющего сегодня обязанности министра экологии, позволит эффективно использовать наработки системы метеослужбы при разработке системы наблюдения, предупреждения и борьбы с лесными пожарами.

Важнейшие задачи поставлены перед администрацией главы и правительства в области налаживания работы с населением. «Мы должны не только слышать население, но и научиться тесно взаимодействовать», – сказал Айсен Николаев. Умение власти работать с запросами общества имеет первостепенное значение – это главная задача администрации главы и правительства в лице Георгия МИХАЙЛОВА.

Говоря о прошедших в этом году муниципальных выборах, глава республики подчеркнул, что уважает мнение избирателей. «Люди доверили представлять свои интересы и отдали свои голоса. Мы будем всемерно поддерживать деятельность народных избранников по развитию муниципалитетов. Уверен, что при поддержке исполнительной и законодательной ветвей власти, руководства республики работа будет результативней. Жители, оказавшие доверие, будут чувствовать изменения к лучшему», – сказал Айсен Николаев.

В 2021 году избраны новые главы трёх крупных муниципальных образований республики: города Якутска, Нерюнгринского и Мирнинского районов. Прошли выборы глав арктических и сельскохозяйственных улусов – Булунского, Жиганского и Чурапчинского.

Ил Дархан отметил, что к власти в данных муниципалитетах пришли относительно молодые люди, но уже с хорошим опытом работы на государственной, муниципальной службе и крупных компаниях.

Напомним, что в 2021 году Глава Якутии Айсен Николаев подписал стратегические указы по развитию г. Якутска и Нерюнгринского района. Сегодня такой документ готовится по Мирнинскому району.