Земский доктор Полина Кулинич: Все было не зря!

Хорошим стартом в профессиональную жизнь считает программу «Земский доктор» участковый педиатр Алданской ЦРБ Полина Кулинич. Ей она помогла не только поверить в себя, но и определиться с планами на будущее.

Для выпускницы Дальневосточного медицинского университета (Хабаровск) Полины Кулинич не было вопроса, куда отправляться на работу после окончания вуза. Конечно, в родной Алдан!

В Алданской ЦРБ новоиспеченного врача в 2018 году встретили не просто хорошо – ей сразу же предложили участие в программе «Земский доктор». И вот уже четыре года Полина Сергеевна участвует в проекте, работая участковым педиатром ЦРБ.

— На моем участке, как и на других, чуть более 800 детей. До обеда веду прием, после обеда выезжаю на вызовы. Конечно, на первых порах трудности были, но здесь очень опытные врачи, которые помогли и войти в рабочую колею, и приняли в свой коллектив. На помощь всегда приходили старшие коллеги из детского отделения, детской поликлиники и др. Не было такого вопроса, который было бы невозможно решить, — рассказывает она.

Первые четыре года самостоятельной практики окончательно укрепили ее не только в правильности выбора профессии. Теперь Полина Кулинич точно знает: педиатрия – это дело ее. «Не знаю, смогла бы я работать со взрослыми пациентами. Дети – это особый мир, который мне очень интересен. Очень люблю их и всегда рада, когда маленькие пациенты отвечают тем же», — говорит она.

В этом же направлении молодой доктор планирует профессионально развиваться дальше.

— Педиатрия настолько интересная сфера медицины, что хотелось бы продолжить обучение этой специальности в ординатуре, освоив какую-то узкую специализацию, — говорит Полина Сергеевна.

В программе «Земский доктор» ей осталось отработать всего год. И, как признается она, время пролетело совершенно незаметно.

— Для начинающих медиков это хороший старт во всех отношениях. Во-первых, он помогает решить вопрос с жильем, что, в частности, было важно и для меня. А во-вторых, дает невероятный опыт, когда приходится вникать во все сферы, заниматься решением многих вопросов. Теперь, уже практически на финише своего участия в программе, знаю точно: все было не зря, — сказала Полина Кулинич.